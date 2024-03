Григор Димитров продължава напред на турнира в Индиън Уелс

Б ългарската тенис-звезда Григор Димитров постигна чиста победа в два сета над френския представител Адриен Манарино с 6:3, 6:3 и се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс (САЩ). Димитров проби подаването на противника си общо три пъти в мача и за 81 минути игра минава в следващата фаза.

Роденият в Хасково състезател, който е и номер 13 в схемата на турнира, ще играе за място на четвъртфинал срещу руснака Даниил Медведев, поставен под номер 4. Руският състезател имаше малки колебания в срещата, но все пак се справи със Себастиан Корда (САЩ, номер 29) с 6:4, 5:7, 6:3. Медведев е финалист в този турнир от 2021-а година – втората в пандемия с коронавирус.

Манарино се очертава като доста удобен противник за Димитров, тъй като българинът постигна днес пета победа в пет срещи по между им. В първия сет се игра точно 37 минути, а Димитров взе аванс за 3:1 с пробив.

След това той беше изправен пред подобен развой два пъти в частта. Роденият в Хасково тенисист обаче отрази в шестия гейм брейк-пойнта, както го направи и в деветия, когато допусна на два пъти изоставане в разиграването. В крайна сметка обаче първата точка за сета беше реализирана.

