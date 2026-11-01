Инфлуенсърка и модел на 23 г. на смъртно легло с мозъчна инфекция

А встралийската фитнес инфлуенсърка, модел и онлайн треньорка Киана Смит, на 23 години, се бори за живота си в интензивно отделение на болница в Бали, след като се разболя тежко по време на почивка. Младата жена е диагностицирана с бактериален и вирусен менингит, а състоянието ѝ е усложнено от пневмония и натрупване на течност в белите дробове.

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Смит пристигнала в Бали след двуседмично пътуване из Европа. Малко след това състоянието ѝ рязко се влошило. Всичко започнало със силно главоболие, което било толкова тежко, че тя не можела да стане от леглото. Последвали замайване, неясен говор, замъглено зрение и силна чувствителност към светлина, предава "Ню Йорк Поуст"

Първоначално инфлуенсърката опитала да облекчи симптомите си с венозна система във вилата, в която била отседнала. Това обаче не помогнало и след лекарски преглед била извикана линейка, която я откарала в болница. Там ѝ направили скенер и започнали антибиотично лечение в рамките на няколко часа.

Лекарите все още не могат да установят, откъде е дошла инфекцията. Сред възможните причини са заразена храна или вода, включително при плуване, както и контакт с инфектиран пътник по време на полет.

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Смит е прекарала повече от седмица в интензивното отделение. Заболяването е засегнало и паметта ѝ, като тя изпитва затруднения да си спомня събития и да води разговори. Семейството ѝ се надява, че тези проблеми ще бъдат временни и няма да останат трайни последици.

Засега Смит не може да се прибере в Австралия, тъй като промените в налягането при полет могат да създадат допълнителен риск за състоянието ѝ. Близките ѝ се надяват лекарите да ѝ разрешат да пътува след около седмица. Разходите за болничното лечение са покрити от туристическата ѝ застраховка.

„Животът е толкова ценен. В един момент съм здрава, пътувам по света и живея мечтата си, а в следващия лежа в интензивното отделение в Бали с мозъчна инфекция, която можеше да ме убие“, споделя Смит.