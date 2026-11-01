Свят

Инфлуенсърка и модел на 23 г. на смъртно легло с мозъчна инфекция

Смит е прекарала повече от седмица в интензивното отделение

Николай Киров Николай Киров

1 ноември 2026, 19:43
Инфлуенсърка и модел на 23 г. на смъртно легло с мозъчна инфекция
Източник: iStock

А встралийската фитнес инфлуенсърка, модел и онлайн треньорка Киана Смит, на 23 години, се бори за живота си в интензивно отделение на болница в Бали, след като се разболя тежко по време на почивка. Младата жена е диагностицирана с бактериален и вирусен менингит, а състоянието ѝ е усложнено от пневмония и натрупване на течност в белите дробове.

Ужас в Тенерифе: Майка е в кома след ухапване от комар

Смит пристигнала в Бали след двуседмично пътуване из Европа. Малко след това състоянието ѝ рязко се влошило. Всичко започнало със силно главоболие, което било толкова тежко, че тя не можела да стане от леглото. Последвали замайване, неясен говор, замъглено зрение и силна чувствителност към светлина, предава "Ню Йорк Поуст"

Първоначално инфлуенсърката опитала да облекчи симптомите си с венозна система във вилата, в която била отседнала. Това обаче не помогнало и след лекарски преглед била извикана линейка, която я откарала в болница. Там ѝ направили скенер и започнали антибиотично лечение в рамките на няколко часа.

Лекарите все още не могат да установят, откъде е дошла инфекцията. Сред възможните причини са заразена храна или вода, включително при плуване, както и контакт с инфектиран пътник по време на полет.

Последните думи на красавицата били, че страшно й се живее

Смит е прекарала повече от седмица в интензивното отделение. Заболяването е засегнало и паметта ѝ, като тя изпитва затруднения да си спомня събития и да води разговори. Семейството ѝ се надява, че тези проблеми ще бъдат временни и няма да останат трайни последици.

Засега Смит не може да се прибере в Австралия, тъй като промените в налягането при полет могат да създадат допълнителен риск за състоянието ѝ. Близките ѝ се надяват лекарите да ѝ разрешат да пътува след около седмица. Разходите за болничното лечение са покрити от туристическата ѝ застраховка.

„Животът е толкова ценен. В един момент съм здрава, пътувам по света и живея мечтата си, а в следващия лежа в интензивното отделение в Бали с мозъчна инфекция, която можеше да ме убие“, споделя Смит.

Редактор: Николай Киров
Източник: NYP    
Киана Смит Бали менингит
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Първи Exit poll: Кой води в балотажа Йотова - Гюров

Първи Exit poll: Кой води в балотажа Йотова - Гюров

Раздор след изборите: Ваня Великова се връща към музиката, а Панайот Кючуков се цели в общинския съвет

Раздор след изборите: Ваня Великова се връща към музиката, а Панайот Кючуков се цели в общинския съвет

Първи коментар от щаба на Илияна Йотова на резултатите от балотажа

Първи коментар от щаба на Илияна Йотова на резултатите от балотажа

Асен Василев: Не очаквам да има обрат в това кой печели изборите

Асен Василев: Не очаквам да има обрат в това кой печели изборите

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 1 ден
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 2 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Демерджиев: Нямаше сериозни произшествия, справихме се

Демерджиев: Българите искаха справедливост и ще я получат

България Преди 25 минути

Александрина Пендачанска

Пендачанска: Резултатът може да бъде обърнат

България Преди 45 минути

„Не може да говорим за никакъв отлив или загуба на гласове. От чужбина за г-н Гюров ще дойде голяма подкрепа“, категорична е съпредседателят на инициативния комитет

От 2.7 млн. за Желев до 600 хил. днес: Колко гласа струва президентският пост

От 2.7 млн. за Желев до 600 хил. днес: Колко гласа струва президентският пост

България Преди 1 час

От първия пряк президентски вот през 1992 г. до последните избори през 2021 г. България е избирала седем пъти държавен глава. Равносметката от тези три десетилетия очертава любопитна картина на политическите предпочитания

Свлачище на пътя Михалково – Девин

Свлачище на пътя Михалково – Девин

България Преди 1 час

Временно движението се осъществява двупосочно в едната лента

"Гладна съм, помогнете ми!": Марта Стюарт разгневи мрежата с „обиден“ костюм за Хелоуин

"Гладна съм, помогнете ми!": Марта Стюарт разгневи мрежата с „обиден“ костюм за Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

85-годишната милионерка и бизнес дама Марта Стюарт се оказа в центъра на скандал, след като публикува снимка, на която позира с изпокъсани дрехи, изцапано лице и табела за помощ. Снимката бе бързо изтрита, но вълната от недоволство в мрежата вече бе факт

Синдром на фризьорския салон: Невидимият риск от инсулт, докато ви мият косата

Синдром на фризьорския салон: Невидимият риск от инсулт, докато ви мият косата

Любопитно Преди 2 часа

Прекомерното разпъване на врата над мивката във фризьорския салон крие рядък, но реален риск от инсулт. Лекарите обясняват какво представлява т.нар. „синдром на фризьорския салон“, какви са симптомите и как лесно да се предпазим от инциденти

Опит за убийство на жандармеристи и стотици арести във Франция

Опит за убийство на жандармеристи и стотици арести във Франция

Свят Преди 2 часа

Продължава установяването на броя и състоянието на пострадалите

Избираме нов президент: Мъжете продължават да доминират на световната сцена

Избираме нов президент: Мъжете продължават да доминират на световната сцена

България Преди 2 часа

Световната статистика за съотношението между жените и мъжете, заемащи най-високия държавен пост, разкрива сериозно неравенство

Музейно-парковия комплекс „Царицино“ в Москва

Сигнал от САЩ предотврати атентат в Москва

Свят Преди 3 часа

В изявление руската служба за сигурност ФСБ съобщи, че е арестувала непълнолетен, който е публикувал свои снимки в TikTok, облечен с балаклава, шапка и предпазни очила и държащ обект, наподобяващ автоматично оръжие

Борисов гласува: Нямам доверие на тези играчки, майсторе

Борисов гласува: Нямам доверие на тези играчки, майсторе

България Преди 3 часа

The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници

The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници

Свят Преди 3 часа

Русия може да е загубила до 770 000 войници от началото на войната срещу Украйна, пише The Economist

Отстраниха председател на СИК, гласувал заедно с избиратели на машината

Отстраниха председател на СИК, гласувал заедно с избиратели на машината

България Преди 3 часа

Изборният процес в село Пелин е бил спрян за повече от час, а полицията образува бързо производство по чл. 169 от Наказателния кодекс

Афантазия: Невидими лица в сънищата и парадоксът на сляпото съзнание, което се събужда нощем

Афантазия: Невидими лица в сънищата и парадоксът на сляпото съзнание, което се събужда нощем

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване разкрива любопитни факти за това как хората, които не могат да си представят образи на ум, ги виждат, когато заспа

Бащата на Меган Маркъл се появи за първи път след скандала с детска порнография

Бащата на Меган Маркъл се появи за първи път след скандала с детска порнография

Свят Преди 3 часа

Томас Маркъл бе заснет за първи път, откакто срещу него започна разследване за детска порнография. 82-годишният Томас Маркл категорично отрече обвиненията на сина си, докато полицията във Филипините анализира откритите доказателства

Майкъл Ман

Режисьорът Майкъл Ман се простреля случайно, откараха го в болница

Свят Преди 4 часа

Ман, най-известен с филма си „Жега“ (Heat) от 1995 г., се е опитвал да прибере оръжието си в кобура, когато то е произвело изстрел и го е уцелило в крака

Неочаквана магнитна буря удари Земята

Неочаквана магнитна буря удари Земята

Любопитно Преди 4 часа

Във вечерните часове на 31 октомври Земята е била засегната от магнитна буря от степен G2, която не е била предвидена от учените

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

От отрязана ръка до „Пица плъх“: най-любопитните звездни костюми за Хелоуин 2026

Edna.bg

5 сексуални фантазии, за които хората рядко говорят

Edna.bg

Първи данни от паралелното преброяване: Йотова и Вълчев печелят битката за „Дондуков” 2

Nova.bg

Първи резултати от балотажа: Йотова и Вълчев са седмата президентска двойка на България

Nova.bg