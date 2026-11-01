Първи коментар от щаба на Илияна Йотова на резултатите от балотажа

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Б ългария ще бъде по-стабилна и по-спокойна след избора на президент. Това заяви Петър Витанов от „Прогресивна България“, част от инициативния комитет на Илияна Йотова, след края на балотажа между Йотова и Андрей Гюров.

Витанов благодари на всички граждани, които са отишли до урните въпреки лошото време и предизборната кампания, която определи като „черна“ и изпълнена с компромати.

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„Бих искал да благодаря на всички онези, които излязоха днес и гласуваха, въпреки лошото време и черната, кална кампания, изпълнена с компромати, която отблъсна много хора. Според мен след утрешния ден България ще бъде по-стабилна и по-спокойна“, заяви той.

Източник: БТА

По думите му избирателната активност е нараснала значително спрямо предходния вот. Витанов посочи, че увеличението е близо една трета, а активността на втория тур е била с около 10 процентни пункта по-висока.

„Успяхме да мобилизираме хората и да им покажем, че всеки глас е важен. За някои президентската роля може да изглежда представителна, но всеки глас има значение. Благодарим на всеки гражданин, който излезе да упражни свободно правото си на глас“, каза Витанов.

Той отхвърли и критиките, че избирателната активност поставя под съмнение легитимността на следващия държавен глава.

„Разликата между първия и втория вероятно ще бъде по-голяма от тази между президента Росен Плевнелиев и Ивайло Калфин, а може би и от разликата между президента Желю Желев и Велко Вълканов. Смятам, че има достатъчно основания да говорим за напълно легитимно избран президент“, подчерта Витанов.

Той подчерта, че президентският вот не бива да се отъждествява с резултатите от парламентарните избори.

„Президентският избор няма нищо общо с парламентарните избори“, заяви Петър Витанов.

Очакван е резултатът, коментира депутатът от „Прогресивна България" Димитър Здравков пред журналисти в предизборния щаб на кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев във връзка с първите резултати от екзитпола от втория тур на президентските избори.

Тенденцията – такава, каквато я виждаме, е логична и отговаря на очакванията на обществото, допълни той. Здравков пожела на "сглобката" в следващите пет години да успее да избере по-достойни и подготвени кандидати за тази битка.

На въпрос дали президентските избори са били тест за управляващите, Димитър Здравков коментира, че президентският избор няма нищо общо с националните избори.