Арестуваха висши полицейски шефове в Белград за злоупотреба и изтезания

Н ачалникът на Управлението на криминалната полиция (УКП) Марко Кричак и началникът на Службата за борба с престъпността Бошко Секулович бяха арестувани тази сутрин в Белград по разпореждане на Специалното отделение за борба с корупцията към Висшата обществена прокуратура в Белград, пише N1.

Two senior Serbian police officials arrested over alleged abuse of power https://t.co/x37FLAuEHD #Serbia — N1english (@N1info) November 1, 2026

Според официално съобщение на прокуратурата Кричак и Секулович са задържани по подозрение в злоупотреба със служебно положение, превишаване на правомощията и неизпълнение на служебни задължения в периода между 12 май и 3 юни 2026 г. Твърди се, че с действията си те са нанесли вреда и сериозно са нарушили правата на пострадалата страна – бившия началник на Белградската градска полиция Веселин Милич, по време на разследването на убийството на Александър Нешович на 12 май 2026 г. в ресторант "27" в квартал "Сеняк".

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Прокурорите се съмняват, че Кричак и Секулович са подали наказателна жалба, с която невярно са обвинили Милич, че е съучастник в убийството, въпреки че са знаели, че той не е присъствал в заведението по време на извършване на престъплението.

Освен това срещу Кричак са повдигнати обвинения за малтретиране и изтезания. Прокуратурата твърди, че на 16 май 2026 г., заедно с неустановени полицейски служители, той е малтретирал и изтезавал собственика на ресторант "27", идентифициран като Н. Л., в помещенията на УКП.

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От прокуратурата съобщават с подробности, че Кричак първоначално е удрял жертвата по главата с отворена длан и юмруци и е поставил качулка върху главата му, за да го задуши. След това полицаите събули чорапите на пострадалия и го биели по стъпалата и гърба с колан. Н. Л. е претърпял леки телесни повреди, включително хематоми по десния долен крайник и десния крак.

Заподозрените са задържани за срок до 48 часа, в рамките на които ще бъдат изправени пред Висшата обществена прокуратура в Белград за разпит.

Главният прокурор на Висшата обществена прокуратура в Белград Ненад Стефанович заяви, че арестите нямат връзка с изхода от последните парламентарни избори в Сърбия, спечелени от "Студентска листа", с което бе сложен край на 14-годишното управление на Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия.

В общественото пространство Кричак бе възприеман като полицейски служител, лоялен на администрацията на Вучич.