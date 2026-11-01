България

Свлачище на пътя Михалково – Девин

Временно движението се осъществява двупосочно в едната лента

Николай Киров Николай Киров

1 ноември 2026, 18:44
Свлачище на пътя Михалково – Девин
Източник: БТА

П аднали камъни затрудниха движението на две места по пътя Михалково – Девин, съобщи пред БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян. Скална и земна маса е паднала преди и след тунела, като по данни на ОПУ количеството е около четири-пет кубически метра.

Временно движението се осъществява двупосочно в едната лента при регулиране на преминаването на автомобилите. Пътноподдържащата фирма разчиства засегнатите участъци, уточниха от пътното управление.

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По-рано през деня паднали камъни са затруднили движението и по пътя между селата Търън и Равнища, както и в други участъци между Михалково и Девин. Те вече са разчистени.

През целия ден в област Смолян вали дъжд, който на моменти е проливен.

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Няма затворени пътища на територията на областта. Всички пътни участъци са проходими, посочиха от ОПУ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Павлова    
Паднали камъни Михалково Девин
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