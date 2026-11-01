И зявленията на представителите на Европейския съюз относно необходимостта от нанасяне на стратегическо поражение на Руската федерация правят какъвто и да е диалог с Брюксел практически невъзможен. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предава ТАСС.

По думите му в момента се забелязват различни подходи сред европейските държавни глави, но общата линия на Брюксел остава твърда и възпрепятства дипломатическия контакт, пише "Фокус".

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"Сега виждаме двама лидери (финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стере - бел ред.), които решиха да разговарят в качеството си на представители на своите страни, и виждаме, че почти всички останали, и най-важното - Брюксел, продължават да говорят изключително за нанасяне на стратегическо поражение на Русия. С такъв подход е невъзможно да се проведе разговор с тях“, заяви Песков.

Говорителят на Кремъл допълни още, че Европа по принцип трябва да присъства на масата за преговори, когато става въпрос за трайно разрешаване на ситуацията в Украйна.

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В същото време той подчерта, че предвид настоящия курс и позиция на европейските институции, подобно съвместно участие към днешна дата би било напълно безсмислено.