"Гладна съм, помогнете ми!": Марта Стюарт разгневи мрежата с „обиден“ костюм за Хелоуин

М арта Стюарт се изправи пред вълна от недоволство и критики, след като очевидно се дегизира като бездомник за Хелоуин.

Според информациите, кулинарката и лайфстайл гуру е споделила, а след това бързо е изтрила снимка, на която се вижда как носи изпокъсани дрехи, с размазана кал по лицето и държи табела, с която моли за храна.

„ГЛАДНА СЪМ, ПОМОГНЕТЕ МИ!“, гласи надписът на табелата от кадъра в Instagram.

Martha Stewart deletes ‘offensive’ Halloween costume photo after being accused of mocking homeless people https://t.co/Mv2CRs4kY2 https://t.co/WcNrZPWnc0 — Page Six (@PageSix) November 1, 2026

Спорната снимка е била включена в публикация, рекламираща свещи, които Стюарт продава в платформата за пазаруване QVC.

„Моите свещи от QVC са перфектни за Хелоуин!!!“, е написала 85-годишната бизнесдама под поста си.

Въпреки че кадърът е бил премахнат бързо след качването му, той не е убягнал на бдителните потребители в социалните мрежи, които са успели да направят екранни снимки.

Впоследствие изтритото изображение се появи в Reddit, където потребителите го критикуваха остро, че се подиграва с проблема с бездомните хора.

Мнозина определиха костюма като „обиден“, „отвратителен“ и „безкрайно далеч от реалността“.

Други изразиха възмущение от факта, че Стюарт, чието състояние се оценява на около 400 милиона долара, си позволява да се шегува с хората, които се борят с бедността.

Все още не е ясна причината, поради която авторката на кулинарни книги е премахнала снимката, както и дали изобщо е имала намерение с облеклото си да пресъздаде бездомно лице.

Скандалът се разиграва на фона на дългогодишната любов на Стюарт към Хелоуин.

През годините известната домакиня стана популярна със своите детайлни и сложни костюми, превъплъщавайки се в най-различни образи — от кралица Елизабет I до гламурни магьосници.

Стюарт често влизаше в новините и заради близкото си приятелство със рапъра Снуп Дог, с когото редовно отбелязваха празника заедно.

Въпреки че е известна с това, че дава всичко от себе си за Хелоуин, последният ѝ костюм явно остави голяма част от феновете ѝ разочаровани.