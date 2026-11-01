Пендачанска: Резултатът може да бъде обърнат

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С ъпредседателят на Инициативния комитет издигнал кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев съответно за президент и вицепрезидент на България, направи първи коментар след първите резултати от exit poll на балотажа.

„Много позитивно и оптимистично съм настроена. Човек, когато губи не знае какво печели, когато печели не знае какво губи. Все още урните са отворени, все още млади хора гласуват“, бяха първите ѝ думи.

„Дори да не бъде обърнат резултата, а той е възможно да бъде обърнат, трябва да се броят гласовете и от чужбина, пред Гюров и Кандев има един светъл път, те тепърва ще разширяват подкрепата за себе си. Удвоена е от пролетта подкрепата за партиите, които ги подкрепят“, каза още Пендачанска.

„Не може да говорим за никакъв отлив или загуба на гласове. От чужбина за г-н Гюров ще дойде голяма подкрепа“, категорична е Пенданчанска.

По думите на Пендачанска на двойката Гюров – Кандев не ѝ е достигнало време, за да поведе окончателно. Тя посочи, че това е можело да се случи, ако кампанията е била по-дълга и е имало време за повече срещи, както и ако хората са имали възможност да видят бюджета, който предстои да бъде представен следващата седмица.

„Бюджетът очевидно е удар по всички нас, защото, ако не беше, те щяха да го извадят като предизборен коз в седмицата, която отмина“, каза Пендачанска.

Фактът, че го крият, означава, че той ще бъде много лош за България. След като ние, гражданите, видим какво ни предстои през следващата година, можем да преосмислим нещата и да говорим за ново управление, защото според мен това е началото на края на господин Радев, добави Александрина Пендачанска.