Първи резултати от ЦИК за балотажа при 17,39% обработени протоколи

И лияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57,943% от гласовете на втория тур на президентските избори, а Андрей Гюров и Георги Кандев събират 39,007%.

Това показват първите данни на Централната избирателна комисия при обработени 17,39% от протоколите на секционните избирателни комисии.

Паралелно преброяване при 100%: Илияна Йотова печели президентските избори с близо 20% разлика

За Йотова и Вълчев са гласували 182 002 души, докато подкрепата за Гюров и Кандев е 122 522 гласа.

Разликата между двете кандидатски двойки на този етап е 18,936 процентни пункта, или 59 480 гласа.