Първи Exit poll: Кой води в балотажа Йотова - Гюров

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Първи коментар от щаба на Илияна Йотова на резултатите от балотажа

Д войката Илияна Йотова и Кирил Вълчев води в балотажа на президентските избори. Опонентите им - Андрей Гюров и Георги Кандев, засега губят битката за "Дондуков" 2. Това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 20:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA .

Данните на „Тренд”

Според тях за Йотова и Вълчев са гласували 51.4% от отишлите до урните, а за Гюров и Кандев вота си са дали 43.6 на сто от гласувалите. На първия тур претендентите спечелиха съответно 36.4% и 32.1% според данните след края на гласуването за деня.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината са избрали 5 на сто от отишлите до урните при 3.8% в първия тур.

Избирателната активност е 27,5% при 22.2% в края на изборния ден на 25 октомври.

Данните на „Мяра”

Социолозите от „Мяра” изчисляват, че действащият държавен глава Илияна Йотова и претендентът за неин вице Кирил Вълчев получават 51.0% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 44.7%. В първия тур резултатите на двете двойки след края на изборния ден бяха съответно 35.6% и 32.5%.

По данни от изследването, поръчано и финансирано от NOVA, с „Не подкрепям никого” са гласували 4.3 на сто при 4.7% след първия тур.

Избирателната активност е 26.8% при 22.2 на сто миналата неделя.