Голям пожар край бивш завод на изхода на Асеновград, има изгоряла постройка

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П ожарът, избухнал край бившия завод „Химик“ на изхода на Асеновград, е овладян, но на място все още има отделни тлеещи огнища. В гасенето участваха 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила.

Огънят е тръгнал от запалени сухи треви, но заради силния вятър бързо се е разпространил към планината и е достигнал частично до депото за битови отпадъци.

Евакуираха електрическите автобуси

Заради приближаващите пламъци електрическите автобуси, обслужващи градския транспорт в Асеновград, бяха преместени от депото, където обичайно се съхраняват извън работно време.

По разпореждане на кмета Христо Грудев и след координация с компетентните институции превозните средства са паркирани на безопасно място – в тунела до пощата, където ще останат до отпадане на опасността.

Източник: Община Асеновград

Проверяват качеството на въздуха

На място пристигна и директорът на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков. През нощта експерти на екоинспекцията разположиха мобилна лаборатория, която започна измервания на въздуха заради опасения от замърсяване вследствие на пожара.

„Димът в момента е насочен към селата Боянци и Козаново. На територията на Асеновград към момента не са установени отклонения в показателите за качеството на въздуха“, заяви кметът Христо Грудев.

Опасността е била заради метана в депото

По думите на градоначалника огънят е достигнал до депото за битови отпадъци именно заради силния вятър.

„Опасността там идва от наличието на метан, който се образува при разграждането на отпадъците“, обясни той.

Грудев подчерта, че въпреки сериозната ситуация няма да бъде обявявано бедствено положение.

„Според директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ пожарът е овладян. Има няколко тлеещи огнища, които причиняват задимяването. Препоръчваме на гражданите да ограничат престоя си на открито, докато димът се разсее“, каза кметът.

Източник: Община Асеновград

Пластмасите затруднили гасенето

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив старши комисар Васил Димов обясни, че най-сериозните затруднения са били в района на открит склад за суровини към бившия завод.

„Голяма част от пластмасите се разтопиха и гасителните вещества трудно достигаха до основата на огнищата. Вече успяваме да достигнем до тях и да потушим горенето“, каза той.

По информация на пожарната са засегнати общо четири постройки. Една от тях е напълно унищожена, а останалите три са частично засегнати, но са спасени от огъня.

Източник: Община Асеновград

Пожарът избухна в сряда край бившия завод „Химик“ на изхода на Асеновград. Заради силния вятър пламъците бързо се разпространиха, достигнаха депото за битови отпадъци и наложиха затварянето на пътя за Поповица в двете посоки. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите не се стигна до опасност за населените места в района. Към момента екипите продължават работа по окончателното ликвидиране на отделните тлеещи огнища.