Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

Г одишното музикално събитие във Великобритания Wireless Festival беше официално отменено, след като на рапъра Йе, известен доскоро като Кание Уест, бе отказан достъп до страната. Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство аргументира решението си с позицията, че присъствието на артиста на британска земя „няма да бъде от полза за общественото благо“.

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Крахът на фестивала идва на фона на вълна от негативни реакции срещу участието на Йе. Те бяха провокирани от поредица негови антисемитски коментари, в които той възхваляваше нацисткия режим и очерняше еврейския народ.

Позицията на британските власти

В изявление пред ABC News от вторник, Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство посочи:

„Кание Уест подаде заявление за пътуване до Обединеното кралство вчера чрез системата за електронно разрешение (ETA). Правителството блокира неговото разрешение и в момента той няма валиден статус за пристигане в страната.“

От ведомството допълниха, че решението е взето въз основа на преценката, че присъствието му в страната е нежелателно от обществена гледна точка.

Реакцията на организаторите

Festival Republic, организатор на Wireless Festival, потвърди отмяната на събитието, позовавайки се директно на решението на държавните органи.

„Както при всеки Wireless Festival, преди да ангажираме YE, бяха проведени консултации с множество заинтересовани страни и по това време не бяха повдигнати никакви опасения“, обявиха от компанията. „Антисемитизмът във всичките му форми е отвратителен и ние съзнаваме реалното и болезнено въздействие на тези проблеми. Както самият YE сподели днес, той признава, че само думите не са достатъчни, но все още се надява да получи възможност за диалог с еврейската общност във Великобритания.“

От Festival Republic увериха, че сумите на всички притежатели на билети ще бъдат напълно възстановени.

Отговорът на Кание Уест

Йе, който през последните години се превърна в една от най-противоречивите фигури в шоубизнеса, също излезе с изявление в отговор на общественото недоволство.

„Следя дискусията около Wireless и искам да се обърна директно към вас“, написа той във вторник. „Единствената ми цел е да дойда в Лондон и да представя шоу на промяната, носейки единство, мир и любов чрез моята музика.“

Рапърът допълни още: „Ще бъда благодарен за възможността да се срещна лично с членове на еврейската общност във Великобритания и да ги изслушам. Знам, че думите не са достатъчни – ще трябва да докажа промяната чрез действията си. Ако сте отворени за това, аз съм тук.“

Хронология на скандалите

През изминалите няколко години Йе редовно попадаше в заглавията с поредица от ескалиращи скандали. Те включваха продажба на тениски със свастики в официалния му уебсайт, обидни изказвания за евреите и открита възхвала на Адолф Хитлер. Кулминацията на това поведение бе издаването на песен със заглавие „Heil Hitler“ през 2025 г.

През януари тази година Йе публикува обява в „Уолстрийт Джърнъл“, в която изрази съжаление за част от проявите си, свързани с антисемитизъм и нацистка реторика. Той отдаде действията си на своето биполярно разстройство, което по думите му го е вкарало в „четиримесечен маниакален епизод на психотично, параноично и импулсивно поведение, разрушило живота му“.