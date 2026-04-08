Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Г ръцката полиция е разкрила престъпна група за телефонни измами на възрастни граждани в Солун и полуостров Халкидики, действала от България, съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

Мрежата е разкрита от Дирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.

Гръцката полиция е задържала български телефонни измамници

Установена е самоличността на 48-годишна чуждестранна гражданка, чиято националност не се уточнява и която е работила със съучастници, които още не са разкрити.

Жертви на измамата са ставали възрастни хора. Те са мамени по телефона, че техен близък е участвал в пътен инцидент и са им искани суми за лечение или избягване на наказателно преследване.

Установено е, че престъпната мрежа е действала от България в периода от септември 2021 г. до август 2023 г.

Според полицията финансовите щети за гръцките граждани възлизат на над 600 хиляди евро.

Контактът с потенциалните жертви ставал по телефона. Те са били заблуждавани, че техен близък е претърпял инцидент и се нуждае от пари. В телефонния разговор се включвал и друг човек, който се представял за близък на жертвата и молел за помощ. Така случаят се представял като особено спешен. След като се установявало, че жертвата е склонна да даде сумата, бил пращан друг член на престъпната група, който да вземе парите.

До момента е установено, че групата е замесена в 14 случая на измами за 611 345 евро като са направени опити да бъдат откраднати още 883 100 евро от възрастни граждани в Гърция.