Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

8 април 2026, 11:46
Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България
Г ръцката полиция е разкрила престъпна група за телефонни измами на възрастни граждани в Солун и полуостров Халкидики, действала от България, съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

Мрежата е разкрита от Дирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.

Гръцката полиция е задържала български телефонни измамници

Установена е самоличността на 48-годишна чуждестранна гражданка, чиято националност не се уточнява и която е работила със съучастници, които още не са разкрити.

Жертви на измамата са ставали възрастни хора. Те са мамени по телефона, че техен близък е участвал в пътен инцидент и са им искани суми за лечение или избягване на наказателно преследване.

Установено е, че престъпната мрежа е действала от България в периода от септември 2021 г. до август 2023 г.

Арестуваха българин за телефонни измами в Гърция

Според полицията финансовите щети за гръцките граждани възлизат на над 600 хиляди евро.

Контактът с потенциалните жертви ставал по телефона. Те са били заблуждавани, че техен близък е претърпял инцидент и се нуждае от пари. В телефонния разговор се включвал и друг човек, който се представял за близък на жертвата и молел за помощ. Така случаят се представял като особено спешен. След като се установявало, че жертвата е склонна да даде сумата, бил пращан друг член на престъпната група, който да вземе парите.  

Двама българи са задържани в Гърция за "ало" измама

До момента е установено, че групата е замесена в 14 случая на измами за 611 345 евро като са направени опити да бъдат откраднати още 883 100 евро от възрастни граждани в Гърция.   

Източник: БТА, Елена Дражева    
Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Любопитни хранителни навици на котките

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 22 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 22 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане”, каза зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска преди заседанието на кадровиците

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф“ подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф“ подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

Крахът на фестивала идва на фона на вълна от негативни реакции срещу участието на Йе. Те бяха провокирани от поредица негови антисемитски коментари, в които той възхваляваше нацисткия режим и очерняше еврейския народ

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Ето какъв ритъм нарушава храносмилането и увеличава риска от запек

Израел: Примирието между САЩ и Иран не включва Ливан

Израел: Примирието между САЩ и Иран не включва Ливан

Въздушните удари в Южен Ливан бяха подновени

Франция окончателно изтегли златото си от САЩ и спечели 13 милиарда евро

Франция окончателно изтегли златото си от САЩ и спечели 13 милиарда евро

Banque de France изтегли последните 129 тона злато от Федералния резерв на САЩ, реализирайки печалба от 13 млрд. евро. Операцията по репатриране приключи успешно, като всички френски резерви вече са в Париж, отговаряйки на най-високите световни стандарти

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

По време на визитата си в Якоруда премиерът е забелязал, че местните жители се притесняват да изразяват мнението си

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

„Г-н Президент, вие сте на линия с около 5000 унгарски патриоти и мисля, че те ви обичат дори повече от Виктор Орбан“, пошегува се Ванс. Отговорът на Тръмп не закъсня: „Не мога да повярвам!“

<p>Най-красивото Peugeot 308 досега</p>

Най-красивото Peugeot 308 досега

Дизайнерският отдел на Peugeot е формиран от отличници, моделът наистина изпъква със своята визия, която вече допълва светещо лого отпред и още по-агресивни светлини

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

ЦРУ разгърна квантовата технология „Ghost Murmur“, за да открие свален в Иран пилот чрез улавяне на сърдечния му ритъм от 40 мили (64 километра). Революционният инструмент, разработен от Skunk Works, позволява локализиране на хора дори в най-суровите условия

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

По-рано Сеул съобщи, че във вторник сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд"

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Мистериозният Банкси тайно се е оженил за Джой Милуърд в Лас Вегас още през 2006 г., разкрива брачен сертификат. Скромната церемония в неонов параклис е струвала само 145 долара, докато днес състоянието на артиста се оценява на 26 млн. долара

Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

Орбан подчерта близките си отношения с Путин в контекста на войната в Украйна

Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

Продуктите са били без идентификационни знаци, без придружаващи документи за произход и без етикети на български език

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете от Кристофър Абът тази есен. Щастливата новина за 41-годишната звезда идва година след загубата на съпруга ѝ, а феновете вече забелязаха прикритите ѝ визии по време на Седмицата на модата в Париж

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Поразителното, провокативно изявление на Тръмп, само два дни след подобно грубо изискване в Truth Social, е безпрецедентно за съвременен американски президент. Това промени фундаментално начина, по който останалият свят гледа на САЩ

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Диляна Попова: Нямах търпение да се върна в Корея

Edna.bg

10 години след засаждането си, крайречна гора в Пловдивско ни пази от наводнения и ерозия

Edna.bg

Карагарен: Левски иска да стане шампион, ще се надиграваме на "Герена"

Gong.bg

Станич: Беше важно да скъсим дистанцията с Левски, повече от готови сме

Gong.bg

МС определи кои домакинства ще бъдат признати за енергийно бедни и кои за „уязвими клиенти“

Nova.bg

Разследват жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Nova.bg