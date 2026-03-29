Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Това заяви в първото си телевизионно интервю служебният премиер, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици

Обновена преди 1 час / 29 март 2026, 18:29
Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС

К упуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество. И единственият начин, по който ще разберем дали я печелим, е когато видим активността на гражданите по време на вота. Ако видим, че те гласуват масово, спокойни са и знаят че техният глас ще бъде преброен и ще тежи – тогава ще знаем, че сме спечелили тази битка. И мисля, че заявките, които правят с действията си главният секретар, вътрешният министър и МВР – отиват в правилната посока. Ние не мерим в брой арести, а по доверието, което създаваме у гражданите. Това заяви в предаването "На Фокус" служебният премиер Андрей Гюров, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици. 

Според него доверието на българските граждани се е засилило. "Това се вижда по сигналите - когато хората имат доверие в институциите, те са открити, споделят информация и очакват действия. И именно това наблюдаваме - над десеткратно увеличение на сигналите, конкретни действия и реални резултати", подчерта той. 

И даде пример със заловената преди ден руска гражданка, която предлагала пари за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. "Тук не говорим за отделни избиратели, а за цели избирателни секции, които се купуват, за да се осигурят определен брой гласове. Това трябва да бъде прекъснато", категоричен е министър-председателят. 

Гюров изтъкна, че на миналите избори се оказало, че нарушенията са били именно в цели секции: "И най-интересното е, че институциите нехаят за това. Нямаше превантивни действия на МВР, нито арести, да не говорим за последствия в прокуратурата". 

По думите му имаме сериозен институционален проблем с прокуратурата. "И това е ясно не само на нас, но и на българските граждани. Нашата работа е сигналът да стигне до прокуратурата. Но трябва да е ясно какво се случва там. както в случая със задържания кмет за нарушаване на изборните права на гражданите. Било му е повдигнато обвинение, но само час по-късно постановлението е променено и същият кмет е извикан като свидетел. Въпросът е кой и защо е променил мнението на прокуратурата в рамките на час?",  попита министър-председателят. 

Той изтъкна, че много хора се опитват да ни убеждават, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. "Но нашето правителство - с начина, по който работи, и примерът, който даваме - се опитваме да покажем, че това не е така. Обсъждахме много в рамките на служебния кабинет 150-годишнината от  Априлското въстание и поведението на нашите възрожденци. Ако те бяха повярвали, че системата не може да бъде променена - ние сега нямаше да бъдем тук", заяви Гюров.

И допълни: "Но тези хора тогава са повярвали, че техните действия, макар и да не могат да стигнат докрай, ще имат ефект. Те ще променят нагласите у хората, за да могат те да повярват в собствените си сили, да излязат да гласуват и със своите действия да променят по-нататък съдбата си"

"В служебния кабинет се усещаме като опълченци. Дори хора - наши близки, приятели,  доброжелатели, казват: „Вие как влязохте в това нещо! Какви неща ще ви се случат?“. И се случват постоянно. Всички виждат атаките към цялото служебно правителство, особено към вътрешния министър, към министър Янкулов и към мен", изтъкна той. 

Но беше категоричен, че това, което се вижда ясно е, че "някои хора силно се страхуват от това в страната да има честни избори". "Затова атаките са целенасочени и насочени точно към определени хора. Но виждам в това и положителна страна", посочи той. 

Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Свят Преди 1 час

Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса"

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Свят Преди 1 час

Заедно с него е бил спрян и пазителят на Светите земи Франческо Йелпо, като двамата са били принудени да се върнат

Три катастрофи за по-малко от час на магистрала "Хемус" край Шумен, дете пострада

България Преди 3 часа

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като е възможно на места след обилния валеж да има условия за възникване на аквапланинг

Пакистан посредничи между САЩ и Иран за Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Пакистан се утвърждава като важен посредник между Техеран и Вашингтон, като предава послания между двете страни на фона на продължаващия конфликт

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

Свят Преди 3 часа

Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби

Френската полиция арестува още двама за опита за взрив пред Bank of America в Париж

Свят Преди 3 часа

Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че мотив за осуетената атака може да е войната в Близкия изток

Още два индийски танкера преминаха през Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Двата кораба - „BW TYR“ и „BW ELM“ - транспортират общо около 94 000 тона втечнен газ и вече се насочват към индийските брегове

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Свят Преди 3 часа

Максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември

Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

България Преди 4 часа

В хода на разговора беше откроена ролята на енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на енергийните системи в региона и Европа

Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

България Преди 4 часа

Надежда Нейнски и проф. Бурханеттин Дуран обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 5 часа

Те са били засечени в югоизточната част на страната

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Любопитно Преди 5 часа

Този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Свят Преди 5 часа

Той е един от най-успешните специалисти в европейския футбол

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Свят Преди 5 часа

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Свят Преди 5 часа

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Свят Преди 5 часа

Епицентърът му е бил на около 1 километър североизточно от Ска̀ла

