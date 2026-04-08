Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Р умъния вдигна по тревога два изтребителя F-16, след като Русия извърши атака с дронове срещу „граждански и инфраструктурни обекти“ в Украйна в близост до румънската граница.

Това съобщи румънското министерство на отбраната, цитирано от Newsweek.

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

Romania scrambled two F-16 fighter jets after Russia launched a drone attack on "civilian and infrastructure targets" in Ukraine on Wednesday morning. https://t.co/n3wEenWuEN — Newsweek (@Newsweek) April 8, 2026

Общо 17 дрона са били засечени в граничния район край северния окръг Тулча в ранните часове на сряда (8 април), като те не са навлезли в румънското въздушно пространство, уточниха от ведомството.

„Два самолета F-16 от дежурството по въздушна полиция излетяха от 86-а авиобаза в Борча, а системите за противовъздушна отбрана бяха приведени в бойна готовност“, се казва в изявлението.

Румъния вдигна по тревога изтребители F-16, активира RO-Alert

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време, като е отменен малко под два часа по-късно.

„Силите на Министерството на националната отбрана остават нащрек, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия“, допълват от министерството.

Румъния вдигна четири изтребителя днес заради дронове

Северният окръг Тулча се намира в близост до делтата на река Дунав и граничи с Украйна, което го прави стратегическа зона за наблюдение на военни действия и миграционни потоци. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., Румъния поддържа висока бойна готовност, като участва и в съвместни учения с НАТО и ЕС.

Страната е част от системата за въздушна отбрана на НАТО в Черноморския регион и регулярно вдига изтребители заради нарушаване на въздушното пространство или засечени военни дронове. Подобни действия целят да предотвратят инциденти, които могат да застрашат румънска територия или гражданите.

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Миналата година Румъния многократно е реагирала на въздушни прониквания на дронове и военни самолети, идващи от Украйна и Русия, като във всички случаи действията са били ограничени до засичане и демонстративно изпращане на военни самолети за сигнална охрана.