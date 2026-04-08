Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

М ултимилионерът и легендарен графити артист Банкси се е венчал за дългогодишната си партньорка в малък параклис с неонови светлини в Лас Вегас. Церемонията е струвала скромните 145 долара, разкрива ексклузивно The Post.

Световноизвестният творец, който ревниво пази анонимността си и е идентифициран като родения във Великобритания Робин Гънингам, е сключил брак с Джой Милуърд през януари 2006 г. Венчалният акт, получен от изданието, е първото официално доказателство за брачния съюз на двойката.

Мястото на събитието е „Параклисът на камбаните“ (Chapel of the Bells) – колоритно кътче, където влюбените могат да си кажат „да“, облечени като Елвис Пресли, Мерилин Монро или дори египетски фараони, а случайните посетители без предварителна резервация са винаги добре дошли. Разположен в северната част на емблематичния булевард „Стрип“, параклисът събира двойки от 1957 г. насам.

Служител, работил там през 2006 г., сподели пред The Post, че Банкси (чието състояние днес се оценява на 26 милиона долара) и Милуърд най-вероятно са пристигнали сами, тъй като в документите е вписан служебният свидетел Мери Е. Блок.

„През 2006 г. извършвахме между 40 и 70 сватби седмично, така че спомените ми са смътни“, казва служителят Джей Ар, който не си спомня конкретната двойка. Междувременно Блок се е пенсионирала, а свещеникът, венчал двамата влюбени, е починал.

Джей Ар пояснява, че стандартната церемония по това време е струвала 145 долара. Сумата е включвала хонорар за свещеника, фонова музика и ползване на параклиса. Срещу допълнителни 35 долара двойките са могли да добавят и сватбена торта. Предлагали са се и снимки, но във формат, далеч от днешните технологии. „Тогава не използвахме цифрови фотоапарати“, спомня си той.

„Ако двойките поръчваха снимки, ние просто им давахме ролката с филм от фотоапарата, за да си я вземат вкъщи и да си я проявят сами.“

В духа на скромната церемония, в брачното свидетелство двойката е посочила за свой адрес малък апартамент от 30 квадратни метра на „Олд Стрийт“ в Източен Лондон – район, който по онова време се смяташе за меката на хипстърската култура.

Според британския сайт за недвижими имоти RightMove, регистрите показват, че жилището е закупено през януари 2003 г. за 235 000 паунда (около 313 000 долара) и е продадено 20 години по-късно за сумата от 440 000 паунда (близо 587 000 долара).

51-годишният Банкси, който никога не е потвърждавал официално самоличността си, бе разкрит от редица медийни разследвания като родения в Бристол Робин Гънингам. За да заличи следите си, около 2008 г. той променя името си на Дейвид Джоунс – едно от най-разпространените имена в Обединеното кралство.

Малко се знае за съпругата му Джой Милуърд. Тя е политически стратег и в миналото е работила като изследовател за члена на британския парламент Остин Мичъл от Лейбъристката партия. През 2006 г. тя основава Principle Affairs – лобистка група в подкрепа на благотворителни организации, но документите сочат, че се е оттеглила от директорския пост в компанията през 2020 г.

Годината на сватбата (2006) съвпада с периода, в който славата на Банкси започва да расте лавинообразно. Тогава той организира първата си голяма изложба в САЩ – „Barely Legal“ в Лос Анджелис, след която стойността на творбите му поема нагоре. Комерсиалният му връх вероятно бе достигнат през 2021 г., когато творбата му „Любовта е в кошчето“ бе продадена за колосалните 25,4 милиона долара. Картината стана световна сензация, след като се саморазруши частично в момента, в който бе продадена за 1,5 милиона долара на търг три години по-рано.

Сайтът на „Параклиса на камбаните“ гордо отбелязва, че там са сключвали брак и други знаменитости, сред които телевизионните водещи Кели Рипа и Марк Консуелос, комедийната легенда Лесли Нилсен и холивудската икона Мики Рууни. Мястото е запечатано и в киното, появявайки се във филми като „Меден месец във Вегас“, „Неприлично предложение“ и „Марс атакува“.