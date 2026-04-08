Любопитно

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Мистериозният Банкси тайно се е оженил за Джой Милуърд в Лас Вегас още през 2006 г., разкрива брачен сертификат. Скромната церемония в неонов параклис е струвала само 145 долара, докато днес състоянието на артиста се оценява на 26 млн. долара

8 април 2026, 10:06
Източник: Getty Images

М ултимилионерът и легендарен графити артист Банкси се е венчал за дългогодишната си партньорка в малък параклис с неонови светлини в Лас Вегас. Церемонията е струвала скромните 145 долара, разкрива ексклузивно The Post.

Световноизвестният творец, който ревниво пази анонимността си и е идентифициран като родения във Великобритания Робин Гънингам, е сключил брак с Джой Милуърд през януари 2006 г. Венчалният акт, получен от изданието, е първото официално доказателство за брачния съюз на двойката.

Мястото на събитието е „Параклисът на камбаните“ (Chapel of the Bells) – колоритно кътче, където влюбените могат да си кажат „да“, облечени като Елвис Пресли, Мерилин Монро или дори египетски фараони, а случайните посетители без предварителна резервация са винаги добре дошли. Разположен в северната част на емблематичния булевард „Стрип“, параклисът събира двойки от 1957 г. насам.

Служител, работил там през 2006 г., сподели пред The Post, че Банкси (чието състояние днес се оценява на 26 милиона долара) и Милуърд най-вероятно са пристигнали сами, тъй като в документите е вписан служебният свидетел Мери Е. Блок.

„През 2006 г. извършвахме между 40 и 70 сватби седмично, така че спомените ми са смътни“, казва служителят Джей Ар, който не си спомня конкретната двойка. Междувременно Блок се е пенсионирала, а свещеникът, венчал двамата влюбени, е починал.

Джей Ар пояснява, че стандартната церемония по това време е струвала 145 долара. Сумата е включвала хонорар за свещеника, фонова музика и ползване на параклиса. Срещу допълнителни 35 долара двойките са могли да добавят и сватбена торта. Предлагали са се и снимки, но във формат, далеч от днешните технологии. „Тогава не използвахме цифрови фотоапарати“, спомня си той.

„Ако двойките поръчваха снимки, ние просто им давахме ролката с филм от фотоапарата, за да си я вземат вкъщи и да си я проявят сами.“

В духа на скромната церемония, в брачното свидетелство двойката е посочила за свой адрес малък апартамент от 30 квадратни метра на „Олд Стрийт“ в Източен Лондон – район, който по онова време се смяташе за меката на хипстърската култура.

Според британския сайт за недвижими имоти RightMove, регистрите показват, че жилището е закупено през януари 2003 г. за 235 000 паунда (около 313 000 долара) и е продадено 20 години по-късно за сумата от 440 000 паунда (близо 587 000 долара).

51-годишният Банкси, който никога не е потвърждавал официално самоличността си, бе разкрит от редица медийни разследвания като родения в Бристол Робин Гънингам. За да заличи следите си, около 2008 г. той променя името си на Дейвид Джоунс – едно от най-разпространените имена в Обединеното кралство.

Малко се знае за съпругата му Джой Милуърд. Тя е политически стратег и в миналото е работила като изследовател за члена на британския парламент Остин Мичъл от Лейбъристката партия. През 2006 г. тя основава Principle Affairs – лобистка група в подкрепа на благотворителни организации, но документите сочат, че се е оттеглила от директорския пост в компанията през 2020 г.

Годината на сватбата (2006) съвпада с периода, в който славата на Банкси започва да расте лавинообразно. Тогава той организира първата си голяма изложба в САЩ – „Barely Legal“ в Лос Анджелис, след която стойността на творбите му поема нагоре. Комерсиалният му връх вероятно бе достигнат през 2021 г., когато творбата му „Любовта е в кошчето“ бе продадена за колосалните 25,4 милиона долара. Картината стана световна сензация, след като се саморазруши частично в момента, в който бе продадена за 1,5 милиона долара на търг три години по-рано.

Сайтът на „Параклиса на камбаните“ гордо отбелязва, че там са сключвали брак и други знаменитости, сред които телевизионните водещи Кели Рипа и Марк Консуелос, комедийната легенда Лесли Нилсен и холивудската икона Мики Рууни. Мястото е запечатано и в киното, появявайки се във филми като „Меден месец във Вегас“, „Неприлично предложение“ и „Марс атакува“.

Банкси Сватба Лас Вегас Джой Милуърд Анонимност Графити артист
По темата

Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

Mасов бой в Хасково: Трима са ранени, а 7 арестувани

Mасов бой в Хасково: Трима са ранени, а 7 арестувани

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 20 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 20 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 23 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 23 часа
<p>Най-красивото Peugeot 308 досега</p>

Най-красивото Peugeot 308 досега

Технологии Преди 22 минути

Дизайнерският отдел на Peugeot е формиран от отличници, моделът наистина изпъква със своята визия, която вече допълва светещо лого отпред и още по-агресивни светлини

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

Свят Преди 25 минути

По-рано Сеул съобщи, че във вторник сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд"

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Свят Преди 44 минути

Поразителното, провокативно изявление на Тръмп, само два дни след подобно грубо изискване в Truth Social, е безпрецедентно за съвременен американски президент. Това промени фундаментално начина, по който останалият свят гледа на САЩ

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

България Преди 46 минути

Производителите предупреждават за дългосрочни проблеми и все по-сериозна ориентация към външните пазари

<p>Невероятната история на жената, която почти уби Мусолини</p>

„Куршумът само одраска носа му“: Невероятната история на жената, която почти уби Мусолини

Любопитно Преди 1 час

Преди точно 100 години една ирландска аристократка е на милиметри от това да промени хода на световната история. Въоръжена с пистолет, тя стреля в лицето на фашисткия диктатор Бенито Мусолини, но съдбата решава друго

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Свят Преди 1 час

САЩ ще участват в осигуряването на корабоплаването в Ормузкия пролив, заяви още Доналд Тръмп, часове след като Вашингтон и Техеран постигнаха споразумение за примирие

Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

България Преди 1 час

Органът е транспортиран между Габрово и София

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

Свят Преди 1 час

През последните седмици Исламабад постепенно се утвърди като дипломатически мост между Техеран и Вашингтон

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

България Преди 1 час

Паралелно с това са предприети действия за ограничаване на конвенционалната престъпност

Ракети срещу Израел и Бахрейн часове след примирието с Иран

Ракети срещу Израел и Бахрейн часове след примирието с Иран

Свят Преди 1 час

В същото време експлозии бяха чути в столицата на Бахрейн

Шефът на НАТО Марк Рюте и американският президент Доналд Тръмп

Тръмп срещу НАТО: Ще успее ли Рюте да усмири гнева на Вашингтон

Свят Преди 1 час

В рамките на визитата си в американската столица Рюте, който е в добри лични отношения с президента на САЩ, вероятно ще се опита да смекчи острите критики на Доналд Тръмп към съюзниците от алианса за отказа им да помогнат на Съединените щати и Израел в операцията им срещу Иран

Земетресение разлюля Румъния

Земетресение разлюля Румъния

Свят Преди 1 час

Трусът е станал около 5:30 ч. местно време на около 56 км източно от Брашов

Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

България Преди 1 час

Мислите си, че смартфонът ви слуша, но истината е по-различна. Василена Василева разказва как предсказващите алгоритми анализират вашето местоположение, обкръжение и навици, за да познаят какво ще поискате, още преди да сте го изрекли на глас пред някого

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

Свят Преди 2 часа

Според експерти Китай играе ключова роля

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

България Преди 2 часа

Борбата срещу контролирания вот продължава

Кралица Елизабет II

Забравена история: Как кралица Елизабет II се озова в селски пъб през нощта

Любопитно Преди 2 часа

Тази забравена история беше разказана отново от кралския писател Хюго Викърс в последния епизод на подкаста на списание HELLO! „A Right Royal Podcast“

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Забравената нощ на кралицата: как Елизабет II почти пренощува в пъб

Edna.bg

Велика сряда – денят на избора между светлината и предателството

Edna.bg

Брахими: Христо Янев винаги успява да даде нещо повече на футболистите

Gong.bg

Симеоне към Гризман: Обичам те много, продължавай да се забавляваш

Gong.bg

Разследват жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Nova.bg

Тръмп: Китай е помогнал за примирието с Иран. Белият дом: Израел също се присъединява към него

Nova.bg