България

Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

8 април 2026, 06:26
Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор
Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток
Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена
КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор
Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова
Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни
Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен

Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен
Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

П редупреждение от първа степен – жълт код е обявен за силен вятър във всички области на страната за сряда, 8 април, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Прогнозата за сряда, 8 април

През нощта на отделни места, главно в източните райони ще превали дъжд, докато над останалата част от страната облачността ще намалее. Вятърът от запад-северозапад малко ще отслабне и ще бъде слаб и умерен. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°. Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

В сряда ще духа умерен и силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България и на места там ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападните райони, в София – около 12°.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 8 април
Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 8 април Източник: НИМХ

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около -2°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителни и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 57 мин. и залязва в 20 ч. Продължителност на деня: 13 ч. и 3 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 10 мин. и изгрява в 1 ч. и 52 минути. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.

През следващите два дни времето ще бъде доста променливо, с условия за превалявания; застудяването ще продължи. На повече места ще са валежите в четвъртък, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

Минималните температури ще са близки до нулата, максималните ще са по-ниски в петък – предимно между 7° и 12°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

pariteni.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От мрежата

