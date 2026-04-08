Когато килограмите имат история...

Н аричат я „говорещата с тела“! Тя е Милена Цветкова – терапевт-масажист и носител на престижни награди. Милена е вдъхновител на хиляди хора да се върнат към себе си, чрез цялостни програми за възстановяване на тялото и душата.

Кои са емоционалните причини за напълняването?

- тъга

- самота

- гняв

- страх от изоставяне

- чувство за вина

- липса на любов

- тревожност

- преумора

- срам

- контрол

Всички отговори са в нашето тяло. Само трябва да се научим да задаваме правилните въпроси... и най-вече да се научим да чуваме отговорите:

- Защо напълнях?

- Кога напълнях?

- Познаваме ли нуждите си?

- От какво се страхувам?

- На кого съм гневна?

- От какво ме е срам?

- Тревожна ли съм?

- Уморена ли съм?

- Тъжна ли съм?

Какво за мен е храната? От какво се крия, когато ям?

Въпросът НЕ Е защо не мога да отслабна. Въпросът е - ЗАЩО напълнях. И кога напълнях!?

Тялото ни е храм, пълно с тайни. Пълно с неизживяни емоции, подтиснати чувства... за да се защити. Тялото е карта на всичко, което съм преживял, но не и дълбоко изживял. Тялото отразява ума и емоционалните рани.

Тялото образува щит под формата на мазнини. И колкото е по-пълен човек, толкова повече има нужда да се защити. Мазнините са физическия показател на нуждите ни да се отдалечим от другите. Натрупаните мазнини са част от това, което сме преживели. Колкото си по-пълен, толкова повече страхове таиш в себе си. Как се храня се определя от КАК СЕ ЧУВСТВАМ!?!

Глад за храна или глад за ЛЮБОВ?

Колко много жени се измъчиха с безумни диети, БЕЗ резултат. Само допълнителен стрес. Или имат резултат, но той често е нетраен.

Тогава е добре да се погледне към причината за напълняването. Ако вие напълнявате, или правите всичко необходимо, но не отслабвате, тогава потърсете вътре дълбоко във вас! Коя е травмата / болката, от която не мога да се освободя? Какво ми тежи и какво е общото с нашите емоции и тялото ни?

Отговорите на всички тези въпроси събрахме на едно място в този епизод на „Доктор Здраве с Мария“ Podcast.

Коя е Милена Цветкова?

Основател на MTs-Milena Tsvetkova - Холистичен център и с дългогодишен опит в сферата на масажите и СПА процедурите.

*Автор на миофасциален антицелулитен масаж, при който няма болка, няма синини, а резултатите са мигновени.

*Автор на терапевтичен масаж Милена Цветкова, при който се постига цялостно релаксиране и възстановяване на мускулите, както и за премахване на натрупан стрес от нашето ежедневие.

*Автор на цялостна програма за тяло при:

- отслабване

- моделиране

- стягане на отпусната кожа

- антицелулитна

БЕЗ ДИЕТИ и без излишен стрес.

С над 40 обучения по анатомия и физиология на човешкото тяло, масажни и спа терапии, електротепария, светло и водолечение, сауни, криотерапия, лимфна система, остеопатична корекция, Миофасциална манипулация, Енергийна ароматерапия и много други.