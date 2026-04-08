Свят

Спалня, душове и бар на 10 000 метра височина: Мелания Тръмп получава достъп до правителствен джет за 70 милиона долара

Първата дама ще пътува с джет, разполагащ със спалня, душове и бар, след като Белият дом реши да финализира покупката му въпреки критиките. Демократите в Сената разследват дали придобиването на луксозната машина не нарушава федералните закони за бюджета

8 април 2026, 11:18
Източник: Getty Images

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп ще има достъп до самолета на стойност 70 милиона долара на бившия министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем, съобщи The Wall Street Journal.

Ноем беше освободена от поста министър на Департамента за вътрешна сигурност (DHS) от президента Доналд Тръмп на 5 март, след като ръководи ведомството повече от година. Тръмп обяви, че вместо това Ноем ще служи като специален пратеник за „Shields of America“ – нова военна коалиция за борба с картелите, припомня Newsweek.

Нейният мандат като ръководител на DHS беше разглеждан от мнозина като спорен на фона на засиленото прилагане на имиграционните закони от страна на администрацията. Тя беше обект на критики след реакцията си на фаталната стрелба срещу двама американски граждани – Рене Никол Гуд и Алекс Прети – от страна на имиграционни служители в Минеаполис през януари.

Какво трябва да знаете

Администрацията на Тръмп ще запази джета, който Ноем е наела на лизинг по време на мандата си, съобщи Journal във вторник, цитирайки говорителка на департамента и други длъжностни лица, запознати с въпроса. Ноем е наела самолета с план да го закупи. Служителите на DHS очакваха тези планове да бъдат прекратени след нейното напускане, но администрацията на Тръмп реши да продължи с покупката.

Самолетът ще бъде използван за пътувания от някои членове на кабинета на Тръмп, а офисът на Мелания Тръмп също ще има достъп до него, според репортажа.

Според Journal самолетът разполага с повече удобства от другите правителствени джетове, включително спалня с двойно легло (queen bed), душове, кухня, четири телевизора и бар.

DHS също така беше обект на критики заради джета за 70 милиона долара, който тя е използвала за пътувания. Тя беше разпитвана за него по време на изслушване за надзор в Сената през март. Тогава Ноем заяви, че е използвала самолета само веднъж и оспори циркулиращите изображения като неточно представяне на летателния апарат.

Сенатор Шелдън Уайтхаус, демократ от Роуд Айлънд, я попита какъв тип депортиран „оправдава извеждането му от страната с луксозен джет със спалня и удобства като тези?“.

„Тези снимки не са точни. Ако визирате самолетите, които Департаментът за вътрешна сигурност е закупил и закупува, ние ги използваме за самолети за командване и управление на дълги разстояния, каквито са предписани със закон от Конгреса за Департамента за вътрешна сигурност“, каза Ноем.

Тя заяви, че е „била на него веднъж“ и че той „се използва от други служители на администрацията и се използва за полети за командване и управление на департамента“.

Коментарите по случая

Говорител на DHS заяви пред The Wall Street Journal: „ICE закупи този самолет преди министър [на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин] да бъде потвърден. Този летателен апарат ще бъде на разположение на членовете на кабинета, които се нуждаят от сигурно командване и управление и бърза мобилност на дълги разстояния“.

Сенатор Крис Мърфи, демократ от Кънектикът, в изявление от 3 март: „Твърдото ми убеждение е, че тези покупки, направени от името на Службата за имиграция и митници на САЩ (ICE), представляват нарушение както на закона за целевото разходване на средствата, така и на Закона срещу дефицита (ADA), въз основа на това, че нито на DHS, нито на ICE е предоставено финансиране или правомощия за закупуване на такъв самолет“.

Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

