Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Б ързането сутрин и правенето на всичко „в движение“ може да повлияе негативно на функционирането на червата. Такъв ритъм нарушава храносмилането и увеличава риска от запек.

Гастроентерологът и доктор по медицина Уенди Лебрет казва, че основният съвет за тези, които искат да ходят редовно до тоалетната „с голямо количество“, е да не бързат сутрин.

„Мисля, че много от нас имат този сутрешен ритуал, при който се събуждаме и след това за 15 минути сякаш излизаме от къщата. Важно е да си починем, да смелим храната и да си дадем време да отидем до тоалетната. Събуждането малко по-рано може да бъде полезно“, каза експертът.

Липсата на време може да причини запек. Вместо да спите по-дълго, лягайте си по-рано и добавете тези навици към ежедневието си. След събуждане е полезно да направите около пет дълбоки вдишвания с корема, докато все още лежите в леглото. Това помага за отпускане на тазовото дъно, активиране на червата и задействане на процеса.

Прилагането на 5-10-минутна сутрешна рутина – коремно дишане, разтягане или бърза разходка – може да има голямо значение, за разлика от простото ставане от леглото и отиване на работа.

Друг начин да направите сутрешните си изхождания по-редовни е да изберете сутрешна напитка. Кафето може да ви помогне да се заредите с енергия, но не разчитайте само на него. Пиенето на топла вода сутрин може да бъде много ефективен начин за активиране на процеса – сякаш събужда храносмилателната система.

Какво друго е полезно за червата?

Закуска с фибри: Това е основният ключ към здравето на червата.

Полезно е да се яде сутрин:

овесена каша

чиа или ленени семена

плодове (ябълки, горски плодове)

пълнозърнест хляб

Препоръчителен прием: 5-10 г фибри сутрин.

Източник: Thinkstock/Guliver

Пробиотици или ферментирали храни: Те са чудесни за поддържане на микробиома. Яжте неподсладено кисело мляко, кефир или ферментирали зеленчуци сутрин.

Това е особено важно след прием на антибиотици или когато имате подуване на корема.

Спокойно начало на деня: Стресът влияе върху функционирането на червата. Затова си струва да практикувате 2-3 минути дълбоко дишане и да избягвате бързането по време на закуска.