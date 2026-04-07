Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

Горивата са много голямо разходно перо за целия транспортен сектор

7 април 2026, 19:59
Т ранспортният сектор е ключов за икономиката на страната, защото представлява много важен компонент от веригата на икономическите дейности. Затова голяма част от анти- инфлационните мерките на правителството за подпомагане са насочени именно към него.

Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов на брифинг след среща с браншовите организации в товарния и автобусния транспорт. В нея участваха министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, както и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българската агенция за експортно застраховане и др. 

„Горивата са много голямо разходно перо за целия транспортен сектор, който от своя страна определя ежедневието на обикновения човек, на бизнеса и търговията“, каза Корман Исмаилов.

Той припомни, че преди 2 седмици беше обявено допълнително финансиране в размер на 11,4 млн. евро за субсидиране на градския транспорт в страната. Целта беше да няма прекъсване на автобусните превози в големите общини в резултат на увеличението на цените на горивата.

„Утре на заседанието на Министерския съвет се очаква да бъдат приети допълнителни 18 млн. евро субсидия за междуселищните автобусни линии, което е поредна антиинфлационна мярка“, посочи Исмаилов.

Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт с 2.5 млн. евро. Това е особено важно за малките населени места, където няма училища и децата пътуват до друго населено място.

„Преди две седмици поех ангажимент пред бранша да намалим административната тежест за услугите на ИА „Автомобилна администрация“, които пряко засягат ежедневната работа на сектора и вече имаме план за облекчаване на процедурите и съкращаване на сроковете. Следейки информацията за движението на цените оставаме в режим на постоянен диалог и срещи с всички организации от бранша“, каза Исмаилов.

По думите му Агенцията започва засилен контрол на нерегламентираните превози с автобусен транспорт.

„Това пряко засяга и изборния процес. Предстоят интензивни проверки на влизане и излизане от страната дали всички превозвачи имат необходимите документи за дейността, която извършват и дали спазват изискванията за безопасност. Апелирам към превозвачите да спазва правилата“, бе категоричен Корман Исмаилов. 

„Транспортният сектор е ключов за икономиката ни и целта на всички мерки е да дадем реална глътка въздух на бизнеса и да осигурим устойчивост в период на несигурност“, заяви министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова. Тя представи мерките, разработени в последните дни от Българската агенция за експортно застраховане, които осигуряват облекчен достъп до финансиране.

Компаниите в автомобилния транспорт ще могат да отсрочат лизинговите си задължения до края на 2026 г. по една от новите мерки на БАЕЗ в подкрепа на транспортните компании.

„По данни на Българската народна банка, общият обем на лизинговите сделки за товарни и лекотоварни автомобили възлиза на приблизително 750 млн. евро, като разсрочените плащания до края на годината могат да освободят около 100 млн. евро ресурс за бизнеса”, посочи Ирина Щонова.

По думите ѝ това ще освободи ликвидни средства за поемане на други разходи в условията на несигурност, в това число и за заплати, а за периода на отлагане ще се дължат само лихви. „Така разходите по лизингите ще бъдат значително намалени – до около 5–10% от дължимите вноски“, обясни тя. 

Още две програми в подкрепа на автомобилния транспорт стартира БАЕЗ – в подкрепа на експорта и на малките и средни компании в сектора. Ще бъде дадена възможност за застраховане на оборотни кредити, при което държавата поема част от риска при международни сделки. Заедно с това ще се предоставя и възможност за банково финансиране на малки и средни предприятия с гаранции от държавата, които намаляват изискването за самоучастие от страна на бизнеса от стандартните 30% до около 15%. По този начин повече компании ще имат достъп до необходимия оборотен капитал.

Министър Щонова представи и част от мерките, предприети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Поискана е нотификация от Европейската комисия на държавна помощ в размер на 50 млн. евро, като след одобрение средствата ще се разпределят на база платените ТОЛ такси от компаниите през изминалата година. Заедно с това се отлага и планираното увеличение на ТОЛ таксите, което трябваше да влезе от 1 април.

„Обсъденият днес пакет от мерки за подпомагане на транспортния сектор надхвърля 100 млн. евро“, заяви заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов. Част от средствата ще бъдат дадени под формата на пряка подкрепа, а останалата - като непреки форми на помощ. „Отделните мерки са насочени към различни групи превозвачи, което беше и наша основна цел“, обясни Михайлов.

Източник: БГНЕС    
