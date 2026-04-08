75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

И нфлуенсър от американския щат Тексас с история на насилие срещу жени беше осъден на 75 години затвор за фаталното нападение над приятелката си - жестоко престъпление, за което той първоначално обвини собственото си куче, впоследствие евтаназирано.

34-годишният Калеб Микенс, известен онлайн като „Cash Cartier“, е признал, че е нападнал и дрогирал приятелката си Шийла Куевас, което е довело до смъртта ѝ на 8 октомври 2023 г., съобщиха от прокуратурата на окръг Tarrant County.

Микенс получи 40 години затвор, след като се призна за виновен по обвинение за тежко нападение при домашно насилие от първа степен. Освен това съдът му наложи още 20 години за нарушение на пробация по предходно дело за тежко нападение с причиняване на сериозни телесни повреди, както и 15 години за тежко нападение със смъртоносно оръжие в окръг Далас.

На 8 октомври Микенс се обадил на спешния номер 911, твърдейки, че Куевас не диша, след като неговият боксер на име Солджър уж я нападнал, съобщиха прокурорите.

Жената била открита в стаята си с множество счупени ребра и прободни рани, съобщи Fox 4 News.

Кучето било отнето от контрола върху животните и евтаназирано 11 дни след инцидента.

Впоследствие разследващите не открили доказателства, че животното е причинило нараняванията, довели до смъртта на Куевас. Вместо това Микенс бил арестуван по подозрение, че е дрогирал и пребил партньорката си.

Микенс, който като „Cash Cartier“ има близо 100 000 последователи в Instagram, шокиращо е посочил в профила си датите на смъртта на Куевас, кучето Солджър и още едно куче, с надпис: „Сбогом, мое сладко семейство“.

Прокурорите посочват, че той е извършил и други нападения срещу жени, с които е имал връзки, факт, използван срещу него при сключването на споразумението с обвинението.

Няколко от жертвите му са дали показания в съдебната зала преди произнасянето на присъдата, описвайки преживени мъчения, манипулации и сексуално насилие.

Братът на Куевас също се обърнал към съда, заявявайки, че нищо не може да върне сестра му.

Момичето, което отне живота на приятеля си по телефона

„Няма правосъдие, което да я върне, но може да има последствия и отговорност, ти го заслужаваш“, казал той.

„Cash Cartier“ е бил и значима фигура в измамната схема за мултилевъл маркетинг IM Academy, която според Federal Trade Commission е донесла над 1,2 милиарда долара от жертвите си.

„Той привличал млади хора да се присъединят към неговия екип с обещания за бързи печалби“, заявяват прокурорите. „Използвал предполагаемото си богатство и статус, за да манипулира мъже и жени чрез заплахи и обещания, като същевременно прикривал своята изключително насилствена същност.“

По данни на Fox 4, в определен момент Микенс е печелел до 20 000 долара седмично, но доходите му започнали да намаляват преди убийството на Куевас.

От прокуратурата благодариха на разследващите от полицията в Арлингтън, както и на предишните жертви от цялата страна, които са се осмелили да свидетелстват и са помогнали за изправянето на Микенс пред правосъдието.