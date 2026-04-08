Свят

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

8 април 2026, 11:46
Източник: Istock

И нфлуенсър от американския щат Тексас с история на насилие срещу жени беше осъден на 75 години затвор за фаталното нападение над приятелката си - жестоко престъпление, за което той първоначално обвини собственото си куче, впоследствие евтаназирано.

34-годишният Калеб Микенс, известен онлайн като „Cash Cartier“, е признал, че е нападнал и дрогирал приятелката си Шийла Куевас, което е довело до смъртта ѝ на 8 октомври 2023 г., съобщиха от прокуратурата на окръг Tarrant County.

Микенс получи 40 години затвор, след като се призна за виновен по обвинение за тежко нападение при домашно насилие от първа степен. Освен това съдът му наложи още 20 години за нарушение на пробация по предходно дело за тежко нападение с причиняване на сериозни телесни повреди, както и 15 години за тежко нападение със смъртоносно оръжие в окръг Далас.

На 8 октомври Микенс се обадил на спешния номер 911, твърдейки, че Куевас не диша, след като неговият боксер на име Солджър уж я нападнал, съобщиха прокурорите.

Жената била открита в стаята си с множество счупени ребра и прободни рани, съобщи Fox 4 News.

Кучето било отнето от контрола върху животните и евтаназирано 11 дни след инцидента.

Впоследствие разследващите не открили доказателства, че животното е причинило нараняванията, довели до смъртта на Куевас. Вместо това Микенс бил арестуван по подозрение, че е дрогирал и пребил партньорката си.

Микенс, който като „Cash Cartier“ има близо 100 000 последователи в Instagram, шокиращо е посочил в профила си датите на смъртта на Куевас, кучето Солджър и още едно куче, с надпис: „Сбогом, мое сладко семейство“.

Прокурорите посочват, че той е извършил и други нападения срещу жени, с които е имал връзки, факт, използван срещу него при сключването на споразумението с обвинението.

Няколко от жертвите му са дали показания в съдебната зала преди произнасянето на присъдата, описвайки преживени мъчения, манипулации и сексуално насилие.

Братът на Куевас също се обърнал към съда, заявявайки, че нищо не може да върне сестра му.

Момичето, което отне живота на приятеля си по телефона

„Няма правосъдие, което да я върне, но може да има последствия и отговорност, ти го заслужаваш“, казал той.

„Cash Cartier“ е бил и значима фигура в измамната схема за мултилевъл маркетинг IM Academy, която според Federal Trade Commission е донесла над 1,2 милиарда долара от жертвите си.

„Той привличал млади хора да се присъединят към неговия екип с обещания за бързи печалби“, заявяват прокурорите. „Използвал предполагаемото си богатство и статус, за да манипулира мъже и жени чрез заплахи и обещания, като същевременно прикривал своята изключително насилствена същност.“

По данни на Fox 4, в определен момент Микенс е печелел до 20 000 долара седмично, но доходите му започнали да намаляват преди убийството на Куевас.

От прокуратурата благодариха на разследващите от полицията в Арлингтън, както и на предишните жертви от цялата страна, които са се осмелили да свидетелстват и са помогнали за изправянето на Микенс пред правосъдието.

Източник: nypost    
Последвайте ни

По темата

Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 22 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 22 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Свят Преди 22 минути

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Мила Савова

Край на съсипаните вежди: Еволюцията на перманентния грим с Мила Савова

Любопитно Преди 22 минути

Даниела Пехливанова ни среща с един от най-добрите Гранд мастъри по микроблейдинг у нас, с над 7 години опит в перманентния грим

Когато килограмите имат история...

Когато килограмите имат история...

Любопитно Преди 39 минути

Милена Цветкова – терапевт-масажист и носител на престижни награди, е вдъхновител на хиляди хора да се върнат към себе си, чрез цялостни програми за възстановяване на тялото и душата

<p>Спалня, бар и душове в облаците: Мелания Тръмп ще лети в джет за 70 милиона долара</p>

Спалня, душове и бар на 10 000 метра височина: Мелания Тръмп получава достъп до правителствен джет за 70 милиона долара

Свят Преди 50 минути

Първата дама ще пътува с джет, разполагащ със спалня, душове и бар, след като Белият дом реши да финализира покупката му въпреки критиките. Демократите в Сената разследват дали придобиването на луксозната машина не нарушава федералните закони за бюджета

Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

Свят Преди 52 минути

Крахът на фестивала идва на фона на вълна от негативни реакции срещу участието на Йе. Те бяха провокирани от поредица негови антисемитски коментари, в които той възхваляваше нацисткия режим и очерняше еврейския народ

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Любопитно Преди 52 минути

Ето какъв ритъм нарушава храносмилането и увеличава риска от запек

Израел: Примирието между САЩ и Иран не включва Ливан

Израел: Примирието между САЩ и Иран не включва Ливан

Свят Преди 58 минути

Въздушните удари в Южен Ливан бяха подновени

Франция окончателно изтегли златото си от САЩ и спечели 13 милиарда евро

Франция окончателно изтегли златото си от САЩ и спечели 13 милиарда евро

Свят Преди 1 час

Banque de France изтегли последните 129 тона злато от Федералния резерв на САЩ, реализирайки печалба от 13 млрд. евро. Операцията по репатриране приключи успешно, като всички френски резерви вече са в Париж, отговаряйки на най-високите световни стандарти

Джей Ди Ванс на митинг в подкрепа на Виктор Орбан в унгарската столица Будапеща

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

Свят Преди 1 час

„Г-н Президент, вие сте на линия с около 5000 унгарски патриоти и мисля, че те ви обичат дори повече от Виктор Орбан“, пошегува се Ванс. Отговорът на Тръмп не закъсня: „Не мога да повярвам!“

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

България Преди 1 час

По време на визитата си в Якоруда премиерът е забелязал, че местните жители се притесняват да изразяват мнението си

<p>Най-красивото Peugeot 308 досега</p>

Най-красивото Peugeot 308 досега

Технологии Преди 1 час

Дизайнерският отдел на Peugeot е формиран от отличници, моделът наистина изпъква със своята визия, която вече допълва светещо лого отпред и още по-агресивни светлини

Снимката е илюстративна

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

Свят Преди 1 час

ЦРУ разгърна квантовата технология „Ghost Murmur“, за да открие свален в Иран пилот чрез улавяне на сърдечния му ритъм от 40 мили (64 километра). Революционният инструмент, разработен от Skunk Works, позволява локализиране на хора дори в най-суровите условия

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

Свят Преди 2 часа

По-рано Сеул съобщи, че във вторник сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд"

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Любопитно Преди 2 часа

Мистериозният Банкси тайно се е оженил за Джой Милуърд в Лас Вегас още през 2006 г., разкрива брачен сертификат. Скромната церемония в неонов параклис е струвала само 145 долара, докато днес състоянието на артиста се оценява на 26 млн. долара

Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

Свят Преди 2 часа

Орбан подчерта близките си отношения с Путин в контекста на войната в Украйна

Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

България Преди 2 часа

Продуктите са били без идентификационни знаци, без придружаващи документи за произход и без етикети на български език

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Диляна Попова: Нямах търпение да се върна в Корея

Edna.bg

10 години след засаждането си, крайречна гора в Пловдивско ни пази от наводнения и ерозия

Edna.bg

Карагарен: Левски иска да стане шампион, ще се надиграваме на "Герена"

Gong.bg

Станич: Беше важно да скъсим дистанцията с Левски, повече от готови сме

Gong.bg

МС определи кои домакинства ще бъдат признати за енергийно бедни и кои за „уязвими клиенти“

Nova.bg

Разследват жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Nova.bg