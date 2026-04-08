Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

П резидентът Илияна Йотова ще проведе среща от 12:00 ч. с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

В срещата ще участват членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), както и служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

На 7 април „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на изборите на 19 април. В сградата на Народното събрание от дружеството обясниха как работи системата и отговориха на въпроси на представители на партии, наблюдатели и медии.