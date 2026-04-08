Парламентарни избори

Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

На 7 април „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването

8 април 2026, 07:06
Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова ще проведе среща от 12:00 ч. с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха от прессекретариата на президентската институция. 

Пуснаха интерактивна карта със секциите за гласуване в чужбина

В срещата ще участват членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), както и служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

На 7 април „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на изборите на 19 април. В сградата на Народното събрание от дружеството обясниха как работи системата и отговориха на въпроси на представители на партии, наблюдатели и медии.

Източник: БТА, Йоана Христова    
Последвайте ни

По темата

Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

8 април: Сватбата в Пианоре и медалът, който промени България

8 април: Сватбата в Пианоре и медалът, който промени България

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 17 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 17 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 20 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

Свят Преди 26 минути

Той отбеляза, че безопасното корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано за две седмици

Петролът Брент скочи над 144 долара за барел за първи път

Петролът Брент скочи над 144 долара за барел за първи път

Свят Преди 6 часа

Това е най-високата цена, регистрирана някога за така наречените "реални" барели

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Свят Преди 8 часа

Ахмадян: Той иска иранците да възприемат по-сериозно заплахите му

Почина легендарният треньор Мирча Луческу

Почина легендарният треньор Мирча Луческу

Свят Преди 9 часа

Той беше хоспитализиран, след като получи инфаркт в петък сутрин

Иран освободи френски граждани

Иран освободи френски граждани

Свят Преди 11 часа

А „Катаиб Хизбула“ освободи американската журналистка Шели Китълсън

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

България Преди 11 часа

Горивата са много голямо разходно перо за целия транспортен сектор

Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

България Преди 11 часа

Йотова: Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията

Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран

Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран

Свят Преди 12 часа

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Любопитно Преди 12 часа

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Днес в Съвета за сигурност на ООН представителите на 11 държави подкрепиха резолюцията, а двама се въздържаха

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Свят Преди 13 часа

Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия

350-тонен кран падна в Белград

350-тонен кран падна в Белград

Свят Преди 13 часа

Един човек е загинал, а други трима работници са ранени

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

България Преди 13 часа

Следите сочат, че тя се върнала към селото

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

България Преди 14 часа

Съдът отхвърли искането на състав на Апелативния съд – Варна

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Свят Преди 14 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директна заплаха за пълно унищожение на ключови ирански електроцентрали и инфраструктура, ако Ормузкият проток не бъде отворен незабавно

<p>ЕК с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран</p>

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Свят Преди 14 часа

ЕК: Дипломацията е отговорът

Всичко от днес

От мрежата

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 8 април, сряда

Edna.bg

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

Edna.bg

ЦСКА загрява на "Огоста" за дербито с Левски

Gong.bg

Всички погледи са насочени към Пловдив - време е за най-равностойното дерби

Gong.bg

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Nova.bg

На 78 г. и с над 130 маратона: Среща с жената, която не спира да чупи рекорди, и бяга 100 км седмично

Nova.bg