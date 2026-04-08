Най-красивото Peugeot 308 досега

В продължение на няколко десетилетия Peugeot е ключов играч в европейския С-сегмент, като 308 и 308 SW са част от това наследство, нареждайки се сред най-продаваните модели в сегмента. Това е задължаващо, затова и моделът получи нужното обновяване в средата на жизнения си цикъл, залагайки отново на най-силното си оръжие – дизайнът, подплатен с четири варианта за задвижване - електрически, плъг-ин хибриден, хибриден и дизелов - и пет нива на оборудване: Style, Allure, GT и GT Еxclusive, както и версия Business.

Визуалния пир за сетивата е неразделна част от историята на това трето поколение, затова и дизайнерският екип отново е бил в центъра на действията. За пръв път те позиционират осветена емблема Peugeot върху ниския капак на двигателя. Зад нея дискретно е скрит радарът, който отчита дистанцията спрямо другите обекти на пътя.

Източник: CarMarket.bg

Над емблемата, набор от светещи нишки елегантно подчертават решетката в цвета на купето и правят визуална връзка с новите фарове, като по този начин подчертават солидния силует на автомобила. Трапецовидната форма на долната част на новата броня кара автомобила да изглежда още по-нисък, а въздухозаборниците в двата й края допълнително засилват драматичния ефект. Тяхната роля е да насочват въздушния поток към вътрешността на колесните арки, което спомага 308 да е един от най-аеродинамичните модели в сегмента. Това оптимизира разхода на гориво и, при плъг-ин хибридните и електрическите версии, пробега.

Но най-атрактивен е слетлинният подпис с три тънки LED нокътя. Този емблематичен подпис, който функционира и като дневни светлини и мигачи (с последователни мигачи при GT и GT Exclusive версиите), приковава погледа в огледалата. Блоковете за късите и дългите светлини (къси светлини отгоре; дълги светлини отдолу) са позиционирани по-ниско. Благодарение на много компактните модули, те са дискретно интегрирани в бронята, като стават почти невидими, когато автомобилът е неподвижен. Фаровете са Full LED в по-ниските нива и Matrix LED при GT и GT Exclusive.

В задницата на модела виждаме задния светлинен подпис с трите наклонени LED нокътя, разположени от двете страни на елегантната черна лакирана лента над емблемата на PEUGEOT.

Финален щрих в работата си дизайнерите слагат с диамантената шарка на новите алуминиеви джанти, 17-ки за ниво Allure и 18-ки за GT и GT Exclusive. При електрическите версии най-големият размер на джантите е стандартен за всички нива на оборудване. Обновеният Peugeot 308 се предлага r в нов цвят Lagoa Blue. Палитрата на 308 SW е обогатена с емблематичното Ingaro Blue, което познаваме от други модели на марката.

Всички 308-ци идват с дигитално приборно табло, като то предлага и 3D графика (опция за GT и стандартно за GT Exclusive). Уникалната архитектура на арматурното табло е проектирана да освободи максимално пространство в полза на пътниците отпред. По средата му е разположено 10-инчов сензорен екран, в долната част на който са петте i-Toggles с преки пътища към предпочитаните от собственика настройки за определени функции: напр. климатик, телефонни контакти, радиостанция, навигация и др. Функциите Apple CarPlay и Android Auto предлагат стандартно репликиране на смартфона върху централния дисплей.

Високите нива глезят с висококачествените материали, като истински алуминий и Alcantara. За тях като опция се предлагат спортни седалки, сертифицирани от AGR. Същите могат да се оборудван с масаж и подгрев срещу допълнително заплащане. Като опция се предлага аудио системата Focal Premium с 10 високоговорителя и 690-ватов усилвател.

Ако човек се нуждае от по-голямо вътрешно пространство, 308 SW Hybrid предлага багажник с обем до 598 литра, който при сгъване на делимите в съотношение 40/20/40 задни облегалки достига 1487 л.

В областта на задвижването Peugeot 308 предлага богата палитра от възможности, като дори моделът идва и с дизелов двигател. Говорим за доказания 1,5-литров BlueHDi със 130 к.с., работещ с 8-степенна автоматична трансмисия.

Бензиновият двигател е 1,2-литров с 3 цилиндъра и 48-волтова хибридна система. Той генерира 145 к.с., но тук водеща е икономията. В града 308 и 308 SW Hybrid 145 може да изминава до 50% от дистанцията на ток, което снижава средния разход в рамките на 4,7 – 5,1 л/100 км (в зависимост от версията и оборудването) по WLTP. Трансмисията е 6-степенна автоматична с двоен съединител.

Следващата стъпка нагоре в йерархията на електрификацията е плъг-ин хибридът, който комбинира електромотор (125 к.с.) и 1,6-литров турбо двигател със 150 к.с., като се постига системна мощност от 195 к.с. Пакетът работи в комбинация с батерия са капацитет 17,2 kWh, която вече предлага с 20 км по-висок пробег в изцяло електрически режим, достигащ вече 85 км.

Накрая идва e-308 с мощен 156 к.с. и 270 Нм електромотор, черпещ енергия от батерия с капацитет 58,4 kWh. Резултатът е, че електрическото Peugeot 308 може да измине до 450 км (WLTP) на ток, който показател е с 34 км по-висок от досегашния. Максималната мощност за зареждане на батерията е 100 kW, което значи, че на DC зарядна станция батерията може да се зареди от 20 до 80% за 32 минути.

Обновените Peugeot 308/308 SW залагат високи стандарти с интегрирането на над 30% зелени материали. Моделът използва 31% рециклирани материали, с 34% стомани и 58% рециклиран алуминий, както и 40 кг рециклирани полимери и биоматериали.