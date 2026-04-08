Технологии

Най-красивото Peugeot 308 досега

Дизайнерският отдел на Peugeot е формиран от отличници, моделът наистина изпъква със своята визия, която вече допълва светещо лого отпред и още по-агресивни светлини

Пламен Георгиев

8 април 2026, 10:10
Най-красивото Peugeot 308 досега
Източник: CarMarket.bg

В продължение на няколко десетилетия Peugeot е ключов играч в европейския С-сегмент, като 308 и 308 SW са част от това наследство, нареждайки се сред най-продаваните модели в сегмента. Това е задължаващо, затова и моделът получи нужното обновяване в средата на жизнения си цикъл, залагайки отново на най-силното си оръжие – дизайнът, подплатен с четири варианта за задвижване - електрически, плъг-ин хибриден, хибриден и дизелов - и пет нива на оборудване: Style, Allure, GT и GT Еxclusive, както и версия Business.

Визуалния пир за сетивата е неразделна част от историята на това трето поколение, затова и дизайнерският екип отново е бил в центъра на действията. За пръв път те позиционират осветена емблема Peugeot върху ниския капак на двигателя. Зад нея дискретно е скрит радарът, който отчита дистанцията спрямо другите обекти на пътя.

Източник: CarMarket.bg

Над емблемата, набор от светещи нишки елегантно подчертават решетката в цвета на купето и правят визуална връзка с новите фарове, като по този начин подчертават солидния силует на автомобила. Трапецовидната форма на долната част на новата броня кара автомобила да изглежда още по-нисък, а въздухозаборниците в двата й края допълнително засилват драматичния ефект. Тяхната роля е да насочват въздушния поток към вътрешността на колесните арки, което спомага 308 да е един от най-аеродинамичните модели в сегмента. Това оптимизира разхода на гориво и, при плъг-ин хибридните и електрическите версии, пробега.

Но най-атрактивен е слетлинният подпис с три тънки LED нокътя. Този емблематичен подпис, който функционира и като дневни светлини и мигачи (с последователни мигачи при GT и GT Exclusive версиите), приковава погледа в огледалата. Блоковете за късите и дългите светлини (къси светлини отгоре; дълги светлини отдолу) са позиционирани по-ниско. Благодарение на много компактните модули, те са дискретно интегрирани в бронята, като стават почти невидими, когато автомобилът е неподвижен. Фаровете са Full LED в по-ниските нива и Matrix LED при GT и GT Exclusive.

Източник: CarMarket.bg

В задницата на модела виждаме задния светлинен подпис с трите наклонени LED нокътя, разположени от двете страни на елегантната черна лакирана лента над емблемата на PEUGEOT.

Финален щрих в работата си дизайнерите слагат с диамантената шарка на новите алуминиеви джанти, 17-ки за ниво Allure и 18-ки за GT и GT Exclusive. При електрическите версии най-големият размер на джантите е стандартен за всички нива на оборудване. Обновеният Peugeot 308 се предлага r в нов цвят Lagoa Blue. Палитрата на 308 SW е обогатена с емблематичното Ingaro Blue, което познаваме от други модели на марката.

Източник: CarMarket.bg

Всички 308-ци идват с дигитално приборно табло, като то предлага и 3D графика (опция за GT и стандартно за GT Exclusive). Уникалната архитектура на арматурното табло е проектирана да освободи максимално пространство в полза на пътниците отпред. По средата му е разположено 10-инчов сензорен екран, в долната част на който са петте i-Toggles с преки пътища към предпочитаните от собственика настройки за определени функции: напр. климатик, телефонни контакти, радиостанция, навигация и др. Функциите Apple CarPlay и Android Auto предлагат стандартно репликиране на смартфона върху централния дисплей.

Високите нива глезят с висококачествените материали, като истински алуминий и Alcantara. За тях като опция се предлагат спортни седалки, сертифицирани от AGR. Същите могат да се оборудван с масаж и подгрев срещу допълнително заплащане. Като опция се предлага аудио системата Focal Premium с 10 високоговорителя и 690-ватов усилвател.

Ако човек се нуждае от по-голямо вътрешно пространство, 308 SW Hybrid предлага багажник с обем до 598 литра, който при сгъване на делимите в съотношение 40/20/40 задни облегалки достига 1487 л.

Източник: CarMarket.bg

В областта на задвижването Peugeot 308 предлага богата палитра от възможности, като дори моделът идва и с дизелов двигател. Говорим за доказания 1,5-литров BlueHDi със 130 к.с., работещ с 8-степенна автоматична трансмисия.

Бензиновият двигател е 1,2-литров с 3 цилиндъра и 48-волтова хибридна система. Той генерира 145 к.с., но тук водеща е икономията. В града 308 и 308 SW Hybrid 145 може да изминава до 50% от дистанцията на ток, което снижава средния разход в рамките на 4,7 – 5,1 л/100 км (в зависимост от версията и оборудването) по WLTP. Трансмисията е 6-степенна автоматична с двоен съединител.

Следващата стъпка нагоре в йерархията на електрификацията е плъг-ин хибридът, който комбинира електромотор (125 к.с.) и 1,6-литров турбо двигател със 150 к.с., като се постига системна мощност от 195 к.с. Пакетът работи в комбинация с батерия са капацитет 17,2 kWh, която вече предлага с 20 км по-висок пробег в изцяло електрически режим, достигащ вече 85 км.

Накрая идва e-308 с мощен 156 к.с. и 270 Нм електромотор, черпещ енергия от батерия с капацитет 58,4 kWh. Резултатът е, че електрическото Peugeot 308 може да измине до 450 км (WLTP) на ток, който показател е с 34 км по-висок от досегашния. Максималната мощност за зареждане на батерията е 100 kW, което значи, че на DC зарядна станция батерията може да се зареди от 20 до 80% за 32 минути.

Обновените Peugeot 308/308 SW залагат високи стандарти с интегрирането на над 30% зелени материали. Моделът използва 31% рециклирани материали, с 34% стомани и 58% рециклиран алуминий, както и 40 кг рециклирани полимери и биоматериали.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

Mасов бой в Хасково: Трима са ранени, а 7 арестувани

Mасов бой в Хасково: Трима са ранени, а 7 арестувани

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Rimac: от модификация на старо BMW до доставката на най-скъпата част за i7

Rimac: от модификация на старо BMW до доставката на най-скъпата част за i7

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

„Куршумът само одраска носа му“: Невероятната история на жената, която почти уби Мусолини

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

Ракети срещу Израел и Бахрейн часове след примирието с Иран

Ракети срещу Израел и Бахрейн часове след примирието с Иран

Тръмп срещу НАТО: Ще успее ли Рюте да усмири гнева на Вашингтон

Земетресение разлюля Румъния

Земетресение разлюля Румъния

Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

Забравена история: Как кралица Елизабет II се озова в селски пъб през нощта

