Задържаха за отвличане председател на НПО, защитаващ правата на пациентите у нас

Д -р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация, е арестуван за упражнена принуда чрез оръжие на 20-годишно момче в понеделник.

Това съобщиха за Vesti.bg от Софийската районна прокуратура.

Д-р Хасърджиев е задържан от полицейски служители в събота заедно с още три други лица - български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион. По неофициална информация те са задържали момчето против волята му с огнестрелно оръжие и са използвали наркотици.

Арестите на д-р Станимир Хасърджиев и останалите са извършени в блок в столичния квартал „Дианабад“, където маститият шеф на Националната пациентска организация обитава просторен мезонет.

В понеделник съдът е постановил мярка "задържане под стража" за Станимир Хасърджиев и бившия френски легионер, а актьорът и гръцкият модел са поставени под домашен арест.

Другият вторник, на 28 октомври, ще има мярка и в Софийския градски съд, където трябва да присъстват и четиримата обвинени.

По информация на bTV до арестите се стига след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че отново на същия адрес в един от апартаментите същите четирима мъже са го държали по принуда.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

Младежът скача от терасата на 5-ия етаж на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

„В неадекватно състояние, много дрогиран“, споделя тя.

Националната пациентска организация, чийто директор е д-р Хасърджиев, се разграничи от него в официална позиция:

„Д-р Станимир Хасърджиев е сред съоснователите на Националната пациентска организация и в продължение на много години беше нейно лице и лидер за пример. Неговият принос към изграждането и развитието на пациентското движение е безспорен. През последните години обаче д-р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен“, казват от там.

„Това поведение доведе до сериозни последствия за организацията. Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции. Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати“, посочват в становището си от НПО.

„Днес, на 24 октомври 2025 г. от 10:00 часа ще се проведе Общо събрание на Националната пациентска организация в сградата на БЛС, вписано в ТР преди месец, на което ще бъдат предприети конкретни стъпки за оздравяване, преструктуриране и възстановяване на нейната дейност. Основната цел е организацията отново постепенно да се превърне в отговорен и достоен представител на пациентите в България.

Националната пациентска организация категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г.

Въпреки трудностите, Националната пациентска организация ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. Вярваме, че това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава“, завършват от организацията.