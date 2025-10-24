Смартфонът, който разгръща твоята реалност

И ма моменти, в които усещаме, че реалността сякаш не ни е достатъчна. Живеем в свят, в който мислите текат на няколко слоя. Четем нещо, но ни се иска и да го запишем. Гледаме видео, а едновременно искаме да си водим бележки. Виждаме идея и знаем, че, ако я хванем навреме, може да се превърне в нещо голямо. За човека на 21-ви век това многослойно съществуване е ежедневие, но технологиите често се оказват тесни за неговия ритъм.

Дълго време основната цел на технологиите беше компактността – колкото по-малко е устройството, толкова по-добре. Днес обаче искаме нещо повече: устройства, които са гъвкави като мислите ни, отворени към идеите ни и готови да се адаптират към начина, по който живеем. Нуждаем се от помощници, които мислят с нас, но и една идея преди нас. От интерфейси, които не ни забавят, а ни разгръщат. Точно тук се появява Galaxy Z Fold7 – най-новият сгъваем смартфон от Samsung, който размива границите между телефон и лаптоп, между инструмент и вдъхновение. Това е устройство, което не просто отговаря на нашите нужди, а ги предвижда.

Разгръщането на работното пространство

Източник: Samsung

Galaxy Z Fold7 е създаден за онези, които имат нужда от леко и преносимо устройство всеки ден, но в същото време и от интуитивното усещане на класическия смартфон, в съчетание с по-голямата мощност и гъвкавост на по-големия дисплей – всичко това в едно устройство. Когато е сгънат, с неговите само 215 грама и размери 8,9мм , той е дори по-лек от Galaxy S25 Ultra. Но когато се разгъне, той се трансформира в тотално различно устройство, което разкрива огромен екран.

Основният екран на Galaxy Z Fold7 е 8-инчов Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex дисплей с честота на опресняване до 120 Hz. Това е пространство, което се отваря пред теб като страница на книга, но с възможността да създаваш, редактираш и споделяш в реално време. С функцията Vision Booster и до 2600 нита пикова яркост, всичко на екрана се вижда отлично дори на пряка слънчева светлина.

Големият екран не е само за гледане, а за правене. Той увеличава работното ти пространство за редакции, работа по няколко задачи и те потапя напълно в това, което гледаш. Той дава възможност за мултитаскинг без усилия, като позволява на потребителя да използва едновременно няколко приложения.

Източник: Samsung

AI Results View показва резултатите от AI функциите в разделен или в плаващ изглед, така че оригиналното ти съдържание остава незасегнато и видимо. Можеш да имаш още по-впечатляващи резултати с функцията Drag&Drop на съдържание, генерирано от AI, включително изображения и текст, директно от Multi Window, т.е. с няколко приложения едновременно в отделни прозорци. С инструменти като Drawing Assist или Writing Assist, идеите и визуализациите могат да бъдат премествани по-лесно от всякога за по-плавен творчески процеси.

В сърцето на интелигентността: Galaxy AI

Galaxy Z Fold7 носи изцяло нова AI екосистема с One UI 8. С нея и Android 16, новият флагман носи изживявания, които са естествени, адаптивни и ефикасни, като използва възможностите на сгъваемия дисплей, за да увеличи силата и комфорта на AI. One UI 8 безпроблемно съчетава мултитаскинг на голям екран с интелигентни инструменти, които разбират какво пишеш, казваш и дори виждаш.

Една от впечатляващите функции е Gemini Live. Тя вече е подобрена с мултимодален AI, който разбира какво виждаш, казваш и правиш. Това прави задаването на въпроси и получаването на адекватни отговори лесно и бързо, без нуждата да се превключва между приложенията. Със споделянето на екрана или камерата в Gemini Live можеш просто да покажеш на Gemini какво гледаш и да зададеш въпроси, получавайки мигновени отговори. Например подходящи ли са сложените на леглото дрехи за времето навън, идеи за рецепти с наличните продукти и др.

Източник: Samsung

Функцията Circle to Search with Google дава възможност за незабавни резултати, съвети, информация за продукти в приложенията или дори тактики в игрите, гарантирайки плавно и непрекъснато изживяване. Просто огради елемент от екрана и ще получиш незабавна информация.

Смартфонът неусетно се вписва в ежедневието ти чрез функциите Now Bar и Now Brief. Първата извежда на заключения екран информация от множество приложения в точния момент. Например, контролите на музиката, информация за тренировката и др. А Now Brief интелигентно обобщава важните моменти в развоя на деня – информация за резервациите, събитията в календара, времето и дори най-актуалните новини или препоръки.

Източник: Samsung

С Galaxy Z Fold7 имаш в джоба си професионално творческо студио с инструменти с изкуствен интелект, оптимизирани за по-големия му дисплей. Редакциите с качество като в професионално студио идват само с няколко лесни стъпки. Photo Assist ти позволява да преместваш, изтриваш или уголемяваш обекти и да регулираш ъглите, като запълва прецизно фона с помощта на изкуствения интелект. Generative Edit става още по-интелигентна, позволявайки лесното премахване на нежелани фигури във фонов режим и запълване на фонове.

А новата функция Suggest Erases идва с още по-интересни предложения, за да открива и премахва обекти с едно натискане на бутона. Функциите Side-by-Side Editing и Show Original позволяват сравняване в реално време на оригиналните изображения и редактираните версии на големия екран. Тук е и Audio Eraser, която е подобрена, за да открива и премахва нежелания фонов шум от видео клиповете, като вятър или трафик.

Креативната фотография е още по-лесна

Източник: Samsung

Galaxy Z Fold7 вече осигурява най-доброто от професионалните Galaxy камери в сгъваемо устройство. С ProVisual Engine за снимки и видео, телефонът комбинира усъвършенстван хардуер с интелигентна обработка за отлични резултати.

Устройството разполага с първа по рода си 200MP широкоъгълна камера при серията Galaxy Z, която улавя 4 пъти повече детайли и прави снимки, които са с 44% по-ярки. Изображенията са подобрени с помощта на изкуствения интелект, който автоматично оптимизира светлината и детайлите. 10-битовият HDR осигурява 4 пъти по-голяма дълбочина на цветовете. При функцията за заснемане на видеоклипове през нощта, интелигентното разпознаване на движение вече разграничава движещите се обекти от неподвижния фон, за да намали шума.

Източник: Samsung

Системата от тройна задна камера включва още 12МР сензор с оптична стабилизация и 10 MP телефото обектив с 3х оптично увеличение. Добави към това и AI Zoom, който използва машинно обучение, за да възстановява детайлите при приближение, както и Nightography 2.0, гарантираща ясни снимки дори при ниска осветеност. Видео записът достига 8K резолюция, а благодарение на големия вътрешен екран можеш да редактираш клипове директно, с инструменти, напомнящи на професионален софтуер.

Най-тънкият, най-лекият, най-здравият и най-мощният Fold досега

Източник: Samsung

В състезанието „Кой е по-по-най“, Galaxy Z Fold7 взима всички „най“ титли. Една от най-силните страни на Z Fold 7 е неговата способност да се превръща според нуждите ти. В сгънат режим е елегантен смартфон, а разгънат – истински мобилен компютър.

Със Snapdragon 8 Elite for Galaxy и 16 GB RAM, устройството поддържа натоварващи приложения и мултитаскинг без усилие. Работата с S Pen Fold Edition е по-естествена от всякога – можеш да рисуваш, да пишеш ръкописни бележки, които AI превръща в текст, или да анотираш документи в движение.

Източник: Samsung

Galaxy Z Fold7 е изненадващо лек за своите възможности – тънък само 8,9 мм в сгънато състояние (4,2мм в разгънато) и с тегло 215 гр. Тялото му е подсилено с Advanced Armor Aluminum при корпуса и пантата, което увеличава здравината и твърдостта с 10%. Самата Armor FlexHinge е по-тънка и по-лека, с усъвършенстван дизайн, който намалява видимите гънки и подсилва издръжливостта. Има и Титаниев слой във влагането на основния дисплей за по-голяма здравина.

Тъй като мобилните изживявания стават все по-интелигентни и взаимосвързани, сигурността е от първостепенно значение. Samsung укрепва основите, които ги защитават, с нови защити за изкуствения интелект и подобрена мрежова сигурност. Например новата платформа Enhanced Encrypted Protection Knox (KEEP), която създава криптирани, специфични за приложенията среди за съхранение в защитената зона. Както и усъвършенстван Knox Matrix за по-проактивна и удобна за потребителите защита в цялата екосистема на Galaxy. Допълнително, AI Privacy Shield анализира приложенията и предупреждава, ако някое от тях изисква достъп до чувствителна информация. Това е сигурност, която не се усеща като пречка, а като невидим щит, стоящ зад теб.

Източник: Samsung

Galaxy Z Fold7 е и с по-издръжлива батерия. Мощността идва от 4800 mAh интелигентна батерия с AI Power Management, която се адаптира към навиците ти. Телефонът анализира кои приложения използваш най-често и оптимизира консумацията на енергия, за да осигури максимална издръжливост. Поддържа 45W супер бързо зареждане и безжично PowerShare, така че можеш да презаредиш и други устройства в движение.

С Galaxy Z Fold7 Samsung доказва, че бъдещето на мобилността не е просто в по-големия екран или по-бързия процесор, а в интелигентното сливане на форма, функция и интуиция. Това е устройство, което мисли, адаптира се и вдъхновява.