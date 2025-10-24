Смартфонът, който разгръща твоята реалност

И ма моменти, в които усещаме, че реалността сякаш не ни е достатъчна. Живеем в свят, в който мислите текат на няколко слоя. Четем нещо, но ни се иска и да го запишем. Гледаме видео, а едновременно искаме да си водим бележки. Виждаме идея и знаем, че, ако я хванем навреме, може да се превърне в нещо голямо. За човека на 21-ви век това многослойно съществуване е ежедневие, но технологиите често се оказват тесни за неговия ритъм.
Дълго време основната цел на технологиите беше компактността – колкото по-малко е устройството, толкова по-добре. Днес обаче искаме нещо повече: устройства, които са гъвкави като мислите ни, отворени към идеите ни и готови да се адаптират към начина, по който живеем. Нуждаем се от помощници, които мислят с нас, но и една идея преди нас. От интерфейси, които не ни забавят, а ни разгръщат. Точно тук се появява Galaxy Z Fold7 – най-новият сгъваем смартфон от Samsung, който размива границите между телефон и лаптоп, между инструмент и вдъхновение. Това е устройство, което не просто отговаря на нашите нужди, а ги предвижда.
Разгръщането на работното пространство
Galaxy Z Fold7 е създаден за онези, които имат нужда от леко и преносимо устройство всеки ден, но в същото време и от интуитивното усещане на класическия смартфон, в съчетание с по-голямата мощност и гъвкавост на по-големия дисплей – всичко това в едно устройство. Когато е сгънат, с неговите само 215 грама и размери 8,9мм , той е дори по-лек от Galaxy S25 Ultra. Но когато се разгъне, той се трансформира в тотално различно устройство, което разкрива огромен екран.
Основният екран на Galaxy Z Fold7 е 8-инчов Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex дисплей с честота на опресняване до 120 Hz. Това е пространство, което се отваря пред теб като страница на книга, но с възможността да създаваш, редактираш и споделяш в реално време. С функцията Vision Booster и до 2600 нита пикова яркост, всичко на екрана се вижда отлично дори на пряка слънчева светлина.
Големият екран не е само за гледане, а за правене. Той увеличава работното ти пространство за редакции, работа по няколко задачи и те потапя напълно в това, което гледаш. Той дава възможност за мултитаскинг без усилия, като позволява на потребителя да използва едновременно няколко приложения.
AI Results View показва резултатите от AI функциите в разделен или в плаващ изглед, така че оригиналното ти съдържание остава незасегнато и видимо. Можеш да имаш още по-впечатляващи резултати с функцията Drag&Drop на съдържание, генерирано от AI, включително изображения и текст, директно от Multi Window, т.е. с няколко приложения едновременно в отделни прозорци. С инструменти като Drawing Assist или Writing Assist, идеите и визуализациите могат да бъдат премествани по-лесно от всякога за по-плавен творчески процеси.
В сърцето на интелигентността: Galaxy AI
Galaxy Z Fold7 носи изцяло нова AI екосистема с One UI 8. С нея и Android 16, новият флагман носи изживявания, които са естествени, адаптивни и ефикасни, като използва възможностите на сгъваемия дисплей, за да увеличи силата и комфорта на AI. One UI 8 безпроблемно съчетава мултитаскинг на голям екран с интелигентни инструменти, които разбират какво пишеш, казваш и дори виждаш.
Една от впечатляващите функции е Gemini Live. Тя вече е подобрена с мултимодален AI, който разбира какво виждаш, казваш и правиш. Това прави задаването на въпроси и получаването на адекватни отговори лесно и бързо, без нуждата да се превключва между приложенията. Със споделянето на екрана или камерата в Gemini Live можеш просто да покажеш на Gemini какво гледаш и да зададеш въпроси, получавайки мигновени отговори. Например подходящи ли са сложените на леглото дрехи за времето навън, идеи за рецепти с наличните продукти и др.
Функцията Circle to Search with Google дава възможност за незабавни резултати, съвети, информация за продукти в приложенията или дори тактики в игрите, гарантирайки плавно и непрекъснато изживяване. Просто огради елемент от екрана и ще получиш незабавна информация.
Смартфонът неусетно се вписва в ежедневието ти чрез функциите Now Bar и Now Brief. Първата извежда на заключения екран информация от множество приложения в точния момент. Например, контролите на музиката, информация за тренировката и др. А Now Brief интелигентно обобщава важните моменти в развоя на деня – информация за резервациите, събитията в календара, времето и дори най-актуалните новини или препоръки.
С Galaxy Z Fold7 имаш в джоба си професионално творческо студио с инструменти с изкуствен интелект, оптимизирани за по-големия му дисплей. Редакциите с качество като в професионално студио идват само с няколко лесни стъпки. Photo Assist ти позволява да преместваш, изтриваш или уголемяваш обекти и да регулираш ъглите, като запълва прецизно фона с помощта на изкуствения интелект. Generative Edit става още по-интелигентна, позволявайки лесното премахване на нежелани фигури във фонов режим и запълване на фонове.
А новата функция Suggest Erases идва с още по-интересни предложения, за да открива и премахва обекти с едно натискане на бутона. Функциите Side-by-Side Editing и Show Original позволяват сравняване в реално време на оригиналните изображения и редактираните версии на големия екран. Тук е и Audio Eraser, която е подобрена, за да открива и премахва нежелания фонов шум от видео клиповете, като вятър или трафик.
Креативната фотография е още по-лесна
Galaxy Z Fold7 вече осигурява най-доброто от професионалните Galaxy камери в сгъваемо устройство. С ProVisual Engine за снимки и видео, телефонът комбинира усъвършенстван хардуер с интелигентна обработка за отлични резултати.
Устройството разполага с първа по рода си 200MP широкоъгълна камера при серията Galaxy Z, която улавя 4 пъти повече детайли и прави снимки, които са с 44% по-ярки. Изображенията са подобрени с помощта на изкуствения интелект, който автоматично оптимизира светлината и детайлите. 10-битовият HDR осигурява 4 пъти по-голяма дълбочина на цветовете. При функцията за заснемане на видеоклипове през нощта, интелигентното разпознаване на движение вече разграничава движещите се обекти от неподвижния фон, за да намали шума.
Системата от тройна задна камера включва още 12МР сензор с оптична стабилизация и 10 MP телефото обектив с 3х оптично увеличение. Добави към това и AI Zoom, който използва машинно обучение, за да възстановява детайлите при приближение, както и Nightography 2.0, гарантираща ясни снимки дори при ниска осветеност. Видео записът достига 8K резолюция, а благодарение на големия вътрешен екран можеш да редактираш клипове директно, с инструменти, напомнящи на професионален софтуер.
Най-тънкият, най-лекият, най-здравият и най-мощният Fold досега
В състезанието „Кой е по-по-най“, Galaxy Z Fold7 взима всички „най“ титли. Една от най-силните страни на Z Fold 7 е неговата способност да се превръща според нуждите ти. В сгънат режим е елегантен смартфон, а разгънат – истински мобилен компютър.
Със Snapdragon 8 Elite for Galaxy и 16 GB RAM, устройството поддържа натоварващи приложения и мултитаскинг без усилие. Работата с S Pen Fold Edition е по-естествена от всякога – можеш да рисуваш, да пишеш ръкописни бележки, които AI превръща в текст, или да анотираш документи в движение.
Galaxy Z Fold7 е изненадващо лек за своите възможности – тънък само 8,9 мм в сгънато състояние (4,2мм в разгънато) и с тегло 215 гр. Тялото му е подсилено с Advanced Armor Aluminum при корпуса и пантата, което увеличава здравината и твърдостта с 10%. Самата Armor FlexHinge е по-тънка и по-лека, с усъвършенстван дизайн, който намалява видимите гънки и подсилва издръжливостта. Има и Титаниев слой във влагането на основния дисплей за по-голяма здравина.
Тъй като мобилните изживявания стават все по-интелигентни и взаимосвързани, сигурността е от първостепенно значение. Samsung укрепва основите, които ги защитават, с нови защити за изкуствения интелект и подобрена мрежова сигурност. Например новата платформа Enhanced Encrypted Protection Knox (KEEP), която създава криптирани, специфични за приложенията среди за съхранение в защитената зона. Както и усъвършенстван Knox Matrix за по-проактивна и удобна за потребителите защита в цялата екосистема на Galaxy. Допълнително, AI Privacy Shield анализира приложенията и предупреждава, ако някое от тях изисква достъп до чувствителна информация. Това е сигурност, която не се усеща като пречка, а като невидим щит, стоящ зад теб.
Galaxy Z Fold7 е и с по-издръжлива батерия. Мощността идва от 4800 mAh интелигентна батерия с AI Power Management, която се адаптира към навиците ти. Телефонът анализира кои приложения използваш най-често и оптимизира консумацията на енергия, за да осигури максимална издръжливост. Поддържа 45W супер бързо зареждане и безжично PowerShare, така че можеш да презаредиш и други устройства в движение.
С Galaxy Z Fold7 Samsung доказва, че бъдещето на мобилността не е просто в по-големия екран или по-бързия процесор, а в интелигентното сливане на форма, функция и интуиция. Това е устройство, което мисли, адаптира се и вдъхновява.