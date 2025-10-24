Създадено  за

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

24 октомври 2025, 10:06
Източник: istock

В ъпросът „Какво ще вечеряме?“ води след себе си още други – какво е останало в хладилника, откъде ще напазаруваме, за да сготвим, колко ще ни струва. Следват ежедневната доза планиране, посещение на магазина, доста често и кулинарни импровизации. Представете си седмица, в която не трябва да мислим за всичко това. Седмица, в която разнообразни и вкусни ястия ни очакват – подготвени, подредени и готови за сервиране. Това е напълно възможно с малко предварително планиране, познато като „meal preparation“, и с помощта на добре подбран, достъпен пазар.

„Meal preparation“, или предварителна подготовка на храната, е подход, при който посвещавате няколко часа през уикенда, за да планирате, приготвите и разпределите храненията си за работната седмица. В последните години този модел на организиране на храненето, познат още като “meal prep”, се превърна в модерен тренд сред хората, които искат да се хранят по-балансирано, да пестят време и търсят повече спокойствие и удобство в ежедневието си. Той улеснява избора на менюто, намалява стреса в делничните дни и позволява по-добър контрол върху бюджета.

Източник: istock

А когато това планиране е подкрепено с качествени продукти на ниски цени, всичко става още по-лесно. От 13 октомври до 9 ноември Lidl предлага основни стоки за домакинството с до 50% по-изгодно. Нека видим как едно пазаруване, съчетано с правилно кулинарно планиране, може лесно да се превърне във вкусна, разнообразна и бюджетно балансирана седмица.

Сутрини без бързане

Започнете седмицата с лесна и балансирана закуска, която се приготвя още от предната вечер. За целта смесете кофичка кисело мляко с чиа и/или овесени ядки и ги оставете в хладилника да набъбнат през нощта. Сутринта добавете само лъжичка мед и плод по избор – получава се бърза, питателна и балансирана закуска, която можете да разделите на две порции.  За тази рецепта можете да използвате кисело мляко „Родна стряха“ XXL 3,6%, което до 9 ноември е част от есенната акция на Lidl и се предлага само за 1.49 лв. В допълнение, тази седмица в асортимента на веригата ще откриете и 250 гр. боровинки с 26% отстъпка.

Източник: istock

Ако обичате по-обилна закуска, включете кроасани със солена плънка в своето meal prep меню. Вместо да ги приготвяте изцяло предварително, през уикенда можете да подготвите само плънката – като смесите крем сирене с нарязана мортадела и малко настърган кашкавал. Съхранена в хладилник, тази смес издържа няколко дни и сутрин остава само да разрежете кроасана и да го напълните. В рамките на есенната си акция Lidl предлага 300 гр. крем сирене Milbona за 4.29 лв. и 600 гр. мортадела само за 2.49 лв. 

А когато сутрините са по-забързани и нямате никакво време, можете да разчитате на прясно изпечените предложения от „Фурната на Lidl“: вита баница със сирене, която до 9 ноември е с 34% намаление – 460 гр. само за 3.29 лв., пура с шунка и кашкавал за 0.64 лв., или любимия на малки и големи кроасан с масло за 0.75 лв. за брой. 

Източник: istock

Обяд за офиса    

Обядът е моментът, в който имаме нужда от нещо вкусно, засищащо и лесно достъпно – особено в работна среда. С малко предварителна подготовка през уикенда можете да си осигурите разнообразни и балансирани обяди, които да сложите в кутия и да вземете с вас в офиса.

Пиле с ориз: През уикенда изпечете по-голямо количество пресни пилешки обезкостени бутчета, които сега в Lidl струват само 9.79 лв. за килограм. Отделно сварете по-голямо количество ориз и добавете любими зеленчуци и подправки. Можете да хапнете ястието на няколко пъти през седмицата.    

Източник: istock

Паста: Пригответе голяма доза ароматна паста с песто – класика, която е готова за минути и е идеална за разпределяне в кутии. Като част от есенната си акция Lidl предлага песто Дженовезе на марката Italiamo за 1.99 лв. (90 г.) – идеална основа за италиански сос. Комбинирайте го с любим вид паста и добавете свежи зеленчуци като чери домати или тиквички. За допълнителен вкус и текстура можете да добавите накъсана моцарела – XXL опаковка на собствената марка на Lidl “Milbona” сега струва 4.99 лв. Получавате лек, но засищащ обяд, който можете да приготвите предварително и да съхранявате в хладилника за няколко дни.

Източник: istock

Крем супа: Направете голяма тенджера с класическа крем супа от картофи и моркови. Преди сервиране добавете лъжица заквасена сметана 12% на „Pilos”, която може да закупите в Lidl с 23% отстъпка за 2.29 лв. По избор комбинирайте с пърленка от “Фурната на Lidl”, която в момента струва само 0.85 лв.   

За повече следобедна енергия

Ако ви очаква тренировка или напрегнат график, протеинът е задължителен. Още през уикенда можете да си подготвите няколко порции за следобедно презареждане – просто смесете кремообразен хумус с малко лимонов сок или подправки по избор и го съхранявайте в затворена кутия в хладилника. Намажете го върху хрупкав тост или оризов крекер непосредствено преди консумация и добавете няколко резена пуешка шунка. В рамките на едномесечната си акция Lidl предлага кремообразен хумус „Chef Select“ с 20% отстъпка за 3.99 лв. и пуешка шунка „Dulano“ с 27% отстъпка – само за 4.69 лв. Така с няколко минути подготовка през уикенда си осигурявате бърза, богата на протеини закуска за динамичните следобеди през седмицата.

Спокойни вечери у дома

Източник: istock

Вечерята не трябва да бъде стрес. С малко предварителна подготовка през уикенда можете да си осигурите вкусни и разнообразни ястия, които чакат само да бъдат затоплени или сглобени след работа.

Домашна пица: Ако искате да внесете малко роден вкус в класическата пица, заложете на комбинация от свински кренвирши, кашкавал и гъби печурки. През уикенда можете да си подготвите всички съставки предварително: нарежете кренвиршите Pikok (750 г. в Lidl се предлагат с 20% отстъпка – за 7.99 лв.), настържете кашкавал от краве мляко „Pilos“ (тази седмица е на цена от 11.99 лв./кг) и нарежете гъби печурки, които в момента Lidl предлага за 3.49 лв. за 500 г. Съхранявайте всичко в кутии в хладилника.

Във вечерта, когато ще хапвате пица, само я “сглобете” набързо. За основа използвайте консерва доматено пюре (тази седмица 140 г. са на цена от 1.29 лв.) и я овкусете с риган, чесън и зехтин – бърз и ароматен сос за пица. Разточете прясното тесто за пица от Lidl в XXL опаковка (сега с 32% отстъпка – за 2.69 лв.), намажете с готовия сос, добавете от подготвените съставки и изпечете.

Източник: istock

Бърза и вкусна класика: Кюфтетата и кебапчетата са класически избор за вечеря у нас. Тази седмица опаковка кюфтета или кебапчета „Стара планина“ излиза по-изгодно с 29% и струва 10.99 лв. Още през уикенда можете да ги приготвите на фурна или на тиган и да ги приберете в кутии в хладилника,  а вечер преди сервиране да добавите едромляна лютеница „Родна стряха”, която до 9 ноември е с 16% по-евтина, и опаковка от 550 гр. струва 6.49 лв. По желание комбинирайте и със свежа салата. Накрая получавате многокомпонентна вечеря, която се сглобява за минути.

След като сте напазарували и сготвили ястията за седмицата, идва важната стъпка: правилното съхранение. Охладете храната напълно, преди да я приберете в хладилника, за да запазите вкуса и текстурата ѝ. Използвайте подходящи кутии, като стъклените са отличен избор – не задържат миризми и са удобни за претопляне.

Източник: istock

„Meal preparation” е малка промяна в рутината, която носи облекчение в натовареното ежедневие, а пазарът в Lidl е възможност да намалите значително бюджета си за седмичен пазар.

Всички продукти от есенната промоция „Lidl сваля цените“ можете да намерите на този линк, а всички текущи седмични промоции на веригата можете да разгледате в онлайн брошурата тук.

