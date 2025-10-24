Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

О т една-единствена стая, без собствени съоръжения за ДНК тестове или хладилни камери, екипът по съдебна медицина в болницата „Насър“ в Газа се изправя пред предизвикателствата, донесени от мира, предаде ВВС.

През последните единадесет дни израелските власти върнаха в Газа 195 тела в замяна на телата на 13 израелски заложници съгласно условията на споразумението за примирие на Доналд Тръмп.

Снимки, публикувани от здравните власти в Газа, показват някои от телата в силно разложено състояние, пристигащи в цивилни дрехи или голи, само по бельо, някои с множество следи от наранявания. На много от тях ръцете са вързани зад гърба, а лекарите казват, че някои тела са пристигнали със завързани очи или с плат, увит около врата.

Екипът по съдебна медицина в болницата „Насър“ работи с почти никакви ресурси, за да отговори на огромните въпроси относно изтезания, малтретиране и идентичност.

Ръководителят на звеното д-р Ахмед Дейр заяви, че една от най-големите им ограничения е липсата на хладилно пространство. Телата пристигат в Газа напълно замразени и може да отнеме няколко дни, за да се размразят, което изключва дори основни методи за идентификация като зъбна история, камо ли по-дълбоко разследване или аутопсия.

Gaza doctors struggle to investigate 'signs of torture' on unnamed dead returned by Israel https://t.co/RiqaAmDOwE — BBC News (UK) (@BBCNews) October 24, 2025

„Ситуацията е изключително трудна“, каза той. „Ако изчакаме телата да се размразят, бързото разлагане започва почти веднага, поставяйки ни в невъзможна позиция, защото губим способността да изследваме останките както трябва. Затова най-жизнеспособният метод е да вземем проби и да документираме състоянието на телата такива, каквито са.“

Д-р Ахмед Дейр казва, че липсата на хладилно пространство означава, че той и колегите му имат малко време, за да изследват останките както трябва.

ВВС е видяла десетки снимки на телата, много от които споделени от здравните власти в Газа, други – направени от колеги на място.

Репортери на ВВС говориха с няколко от участващите в изследването на телата в Газа, както и със семейства на изчезнали, правозащитни групи и израелски военни и затворнически власти.

Също така говориха с трима експерти по съдебна медицина извън региона, включително един, специализиран в изтезанията, за да се информираме за медицинските процеси, свързани с подобно разследване – всички се съгласиха, че има въпроси, на които е трудно да се отговори без аутопсии.

Д-р Алаа ал-Астал, един от екипа по съдебна медицина в болницата „Насър“, каза, че някои от пристигащите тела показват „признаци на изтезания“, като синини и следи от връзване по китките и глезените.

„Имаше изключително ужасяващи случаи, при които връзването беше толкова стегнато, че кръвообращението към ръцете беше прекъснато, което доведе до увреждане на тъканите и ясни следи от натиск около китките и глезените“, каза той.

„Дори около очите, когато превръзките бяха свалени, се виждаха дълбоки бразди – представете си колко сила е била нужна. Натискът остави действителни следи там, където е била завързана превръзката.“

Д-р Астал също спомена разхлабените платове, завързани около вратовете на някои тела, като такива, които се нуждаят от допълнително разследване.

„В един случай имаше бразда около врата“, каза той. „За да определим дали смъртта е била от обесване или удушване, трябваше да извършим аутопсия, но тъй като тялото беше замразено, тя не беше извършена.“

Телата се докарват в временно съоръжение в болницата „Насър“ в Хан Юнис.

Самех Ясин Хамад, член на комисията на правителството, управлявано от "Хамас", отговаряща за приемането на телата, каза, че има признаци на синини и кръвонасядания, които сочат, че телата са били жестоко бити преди смъртта. Той също каза, че някои от тях имат прободни рани по гърдите или лицето.

Някои от снимките, които ВВС видя от звеното, ясно показват дълбоки вдлъбнатини или плътно затегнати кабелни връзки по китките, ръцете и глезените. Една снимка изглежда показва синини и ожулвания, които биха потвърдили, че връзките са били използвани, докато човекът е бил още жив.

Други тела показват само дълбоки вдлъбнатини, което означава, че е нужна аутопсия, за да се определи дали връзките са били използвани преди или след смъртта. Кабелните връзки понякога се използват при транспортирането на тела в Израел.

Когато ВВС попита израелската армия за събраните от тях доказателства, тя каза, че действа строго в съответствие с международното право.

Показаха снимки на външните експерти по съдебна медицина. Снимките представляват част от телата, предадени на Газа от Червения кръст.

И тримата експерти казаха, че някои от следите пораждат въпроси за това какво се е случило, но че е трудно да се стигне до конкретни заключения за малтретиране или изтезания без аутопсии.

„Това, което се случва в Газа, е международна криза в съдебната медицина“, каза Майкъл Поланен, съдебен патолог и професор в Университета в Торонто. „На базата на снимки като тези има императив за пълни медицински аутопсии. Трябва да знаем истината за това как са настъпили смъртните случаи, а единственият начин да я узнаем е чрез аутопсии.“

Но дори с ограничените данни от съдебната медицина лекарите в болницата „Насър“ казват, че рутинното връзване на китките зад гърба, вместо отпред, заедно с наблюдаваните следи по крайниците, сочи към изтезания.

„Когато човек е гол, с ръце, вързани зад гърба, и видими следи от ограничаване по китките и глезените, това показва, че е починал в това положение“, каза ни д-р Дейр. „Това е нарушение на международното право.“

И има силни доказателства, които сочат към широко малтретиране на задържани – включително цивилни – в израелски арест през месеците след започването на войната през октомври 2023 г., особено във военния обект Сде Тейман.

„Поне през първите осем месеца на войната задържаните от Газа бяха с белезници зад гърба и със завързани очи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в продължение на месеци“, каза Наджи Абас, ръководител на Програмата за затворници и задържани в израелската правозащитна организация „Лекари за правата на човека“ (PHRI).

„Знаем, че хората развиха сериозни инфекции по кожата, ръцете и краката заради белезниците.“

ВВС говори с няколко души, които са работили в Сде Тейман през последните две години и които потвърждават, че задържаните са били с белезници на ръцете и краката – дори по време на медицински процедури, включително операции.

Един медик, работил там, каза, че е настоявал за разхлабване на белезниците и че отношението към задържаните там е било „нехуманно“.

Но много от задържаните по време на войната в Газа са държани като незаконни бойци, без обвинение.

Едно усложнение за лекарите в болницата „Насър“ сега е да определят кои от върнатите тела са на бойци на "Хамас", убити в бой, кои са цивилни и кои са задържани, починали в израелски арест.

Някои от телата, върнати от Израел, все още носят ленти на "Хамас" на главата или военни ботуши, но лекарите казват, че повечето са или голи, или в цивилни дрехи, което прави трудно разграничаването на ролята им, тълкуването на нараняванията им и оценката на нарушенията на човешките права.

Снимки, видени от ВВС, показват предимно голи или разложени тела. Едно, облечено в цивилни дрехи и маратонки, има според служителите две малки огнестрелни рани в гърба.

Служители в болницата „Насър“ показват снимки на телата и всички лични вещи на роднини на изчезнали хора.

Самех Ясин Хамад от Комисията по съдебна медицина в Газа каза, че Израел е изпратил идентификация само за шест от 195-те върнати тела – и че пет от тези имена се оказаха грешни.

„Тъй като тези тела са били държани от израелските власти, те ще имат пълни данни за тях“, каза д-р Дейр. „Но те не са споделили тази информация с нас чрез Червения кръст. Изпратиха ни ДНК профили за около половината от общия брой починали, но не сме получили никакви подробности за датите или обстоятелствата на смъртта, нито за времето или мястото на задържане.“

ВВС попита израелската армия за детайлите в този репортаж, включително за тежките обвинения от екипа по съдебна медицина в Газа, че Израел е отстранил отделни пръсти и палци от телата за ДНК тестове.

Израелската армия каза, че „всички тела, върнати досега, са на бойци в ивицата Газа“. Тя отрече да е връзвала тела преди освобождаването им.

Говорителка на канцеларията на израелския премиер, Шош Бедросян, в сряда, 22 октомври, определи докладите от Газа като „още усилия за демонизиране на Израел“ и предложи медиите вместо това да се фокусират върху преживяванията на израелските заложници.

Докато семействата на изчезналите се събират пред портите на болницата, д-р Дейр и екипът му са под огромен натиск да идентифицират мъртвите и да дадат отговори за това какво се е случило с тях.

Досега само около 50 тела са положително идентифицирани – предимно чрез основни детайли като ръст, възраст и очевидни предишни наранявания. Още 54 са погребани, неидентифицирани и непотърсени, заради огромния натиск върху пространството в звеното.

Много семейства на изчезналите присъстваха на погребението на неидентифицираните мъртви тази седмица, за всеки случай някое от тях да е тяхно.

„Честно казано, трудно е да погребеш тяло, когато не знаеш дали е правилното или не“, каза Рами ал-Фараа, който все още търси братовчед си.

„Ако имаше [ДНК] тестове, щяхме да знаем къде е той – да или не“, каза Хувайда Хамад, търсеща племенника си. „Сестра ми щеше да знае дали този, когото погребваме, наистина е синът ѝ или не.“

Споразумението за примирие на Доналд Тръмп донесе известно облекчение за Газа, но малко закриване за семействата на повечето изчезнали, оставени да погребват тяло вместо брат, съпруг или син.