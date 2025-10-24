Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, обвинява Кание Уест

К им Кардашиян разкри шокиращо здравословно състояние по време на премиерата на седми сезон на „Семейство Кардашиян“ в четвъртък, съобщи The Post.

В предварителен тийзър клип за останалата част от сезона, 45-годишната Кардашиян си направила ядрено-магнитен резонанс и след това казала на сестра си Кортни Кардашиян по телефона: „Имаше малка аневризма.“

„Уау“, отговори шокираната 46-годишна Кортни, докато слагаше ръка на сърцето си.

Ким обясни, че лекарите са ѝ казали, че аневризмата е резултат от „стрес“.

Според клиниката Майо, аневризма е издутина или балониране в стената на кръвоносен съд . Аневризмите могат да се спукат, което причинява кървене в тялото и често води до смърт.

Tearful Kim Kardashian reveals brain aneurysm diagnosis — and blames Kanye West https://t.co/9yAbAtP4Wh pic.twitter.com/mYM9al1POb — New York Post (@nypost) October 23, 2025

По време на премиерата основателката на Skims отбеляза, че стресът ѝ идва от бившия съпруг Кание Уест. Те бяха женени от 2014 до 2021 г. и имат четири деца.

„Чувствам се по-стресирана, вероятно само защото трябва да защитя децата си. Всички наоколо могат да се справят с драмата, но аз искам да защитя бебетата си. Те ще знаят разни неща. Ще пораснат и ще видят“, каза тя.

„Така че моята работа като майка е просто да се уверя, че в момент, когато това поведение се случва, е просто да се уверя, че те са защитени“, добави Ким.

Ким също разкри по време на епизода, че състоянието на кожата ѝ наскоро се е обострило отново.

Kim Kardashian was diagnosed with a brain aneurysm and puts the blame on her ex, Kanye West. https://t.co/VktgJxUADI



🎥: Hulu pic.twitter.com/dfKUjGH47c — TMZ (@TMZ) October 23, 2025

„Нямам псориазис, откакто се разведох, и той просто започна да се връща“, сподели тя, като заяви, че наскоро се е почувствала „доста изпитана“ от 48-годишния Уест.

„Чувствах се по-стресирана, вероятно само защото трябваше супер, супер да защитя това, което трябваше да защитя“, добави Ким.

В друга сцена Ким каза, че е имала „Стокхолмски синдром“ по време на връзката си с Уест.

„Винаги съм се чувствала сякаш страдам от Стокхолмски синдром, до степен, че винаги се чувствах много зле и винаги го защитавах и винаги исках да му помогна“, обясни тя.

След раздялата им през 2021 г., Ким и Уест преминаха през спорен развод , който беше финализиран през ноември 2022 г.

По време на неотдавнашната си поява в подкаста на Алекс Купър „Call Her Daddy“ , Ким говори открито за разпадането на брака на бившата двойка.

🙏 Kim Kardashian was diagnosed with a brain aneurysm and is blaming the scary medical discovery on her stressful divorce with Kanye West. https://t.co/le9e407J3R pic.twitter.com/hHUsUoQSvR — TMZ (@TMZ) October 23, 2025

„Хората могат да кажат, че е имало, например, знаци, а може би аз не съм ги забелязала, не съм им обръщала внимание“, каза тя.

„И мисля, че когато някой има, например, първия си, например, психически срив, знаеш ли, искаш да бъдеш супер подкрепящ и да искаш да помогнеш да разбере това и наистина да се впуснеш в това с него и да бъдеш до него“, добави тя.

„Наистина е трудно да продължиш във връзка, която може да бъде токсична“, продължи Ким. „Когато имаш деца, определено е по-трудно да си тръгнеш, отколкото да останеш. И това променя живота на всеки завинаги.“

Актрисата от „Всичко е честно“ също така твърди, че Уест не се е обаждала на децата им от „няколко месеца“ и че тя отглежда децата си „на пълен работен ден“.

От своя страна, Уест е публикувал множество тиради в социалните мрежи за бившата си съпруга. През март той обвини Ким, че контролира четирите им „чернокожи деца“.