Свят

Новата японска премиерка: Ще се срещна с Тръмп

Същевременно тя призова за "конструктивни и стабилни" отношения с Китай

24 октомври 2025, 11:09
Новата японска премиерка: Ще се срещна с Тръмп
Източник: БТА

Н овата японска премиерка Санае Такаичи заяви днес, че иска да доведе до "нови висоти" отношенията между Токио и Вашингтон, предаде Франс прес.

Същевременно тя призова за "конструктивни и стабилни" отношения с Китай.

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

В първата си реч в парламента, посветена на общата политика, 64-годишната лидерка, която стана първата жена премиер на Япония, призна, че страната ѝ се нуждае от имигранти, като се вземе предвид недостигът на работна ръка.

В дипломатически план тя отбеляза, че "японско-американският съюз е крайъгълният камък на нашата външна политика и на сигурността ни".

"Ще се срещна с президента Тръмп при посещението му в Япония", което започва в понеделник, каза тя.

Новата премиерка беше приближена на бившия министър-председател Шиндзо Абе, който бе убит през 2022 година и който полагаше усилия за добри отношения с Тръмп по време на първия президентски мандат на американския лидер.

Въпреки че военната активност на Китай, Северна Корея и Русия са според нея повод за "сериозно притеснение", японската премиер призова за диалог с Пекин, който е "ключов съсед" на Япония.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Санае Такаичи Япония Външна политика Японско-американски отношения Отношения с Китай Първа жена премиер Доналд Тръмп Национална сигурност Имиграция Недостиг на работна ръка
Последвайте ни

По темата

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Ще плащаме ли

Ще плащаме ли "такса водомер", без дори да ползваме вода

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Един от 200: Специален колекционерски Mercedes-AMG GT 63 Pro пристигна у нас

Един от 200: Специален колекционерски Mercedes-AMG GT 63 Pro пристигна у нас

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 16 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 16 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 13 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 16 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Източното крило на Белия дом е разрушено (СНИМКИ)</p>

Цялото Източно крило на Белия дом е разрушено (СНИМКИ)

Свят Преди 23 минути

"Ще бъде най-красивата бална зала навсякъде по света"

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

България Преди 54 минути

"Чувствах, че органите ми ще изпаднат": Заболяването, засягащо една на всеки 12 майки

"Чувствах, че органите ми ще изпаднат": Заболяването, засягащо една на всеки 12 майки

Свят Преди 1 час

„Станах от дивана и изведнъж усетих как нещата се разместват“

Изтребител "Юрофайтър Тайфун"

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Свят Преди 1 час

Вилнюс твърди, че руски Су-30 и Ил-78 са навлезли 700 метра в литовското небе, Москва отрича обвиненията

Николай Бозинарев

Да помогнем на Николай: Млад мъж се нуждае от средства за лечение на множествена склероза

Свят Преди 1 час

Шанс за спиране на заболяването му дават в клиника в чужбина

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Технологии Преди 1 час

Време е за устройства, които са повече от списък с впечатляващи спецификации

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Любопитно Преди 1 час

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

България Преди 1 час

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт"

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

Свят Преди 1 час

Липсата на ресурси и хладилни помещения затруднява аутопсиите, телата се разлагат бързо

,

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

България Преди 2 часа

10 са били с опасност за живота, а една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

Свят Преди 2 часа

Дронът е влетял в апартамент в град Красногорск, на около 20 км от Москва

<p>Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея</p>

Белият дом: Доналд Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея

Свят Преди 2 часа

„Мисля, че нещо ще се получи. Имаме много добри отношения, но това ще бъде голямо събитие“

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

България Преди 2 часа

Сериозно пострадал е водачът на колата

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

България Преди 2 часа

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи

<p>Д-р Коеджикова от &bdquo;Игри на волята&ldquo;: Животните проявяват повече човечност</p>

Д-р Коеджикова от „Игри на волята“: Животните проявяват повече човечност, хората се озлобихме много (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Лена, Цецо, Валентин и Мина ще се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Зодиите, за които предстоят най-големи любовни промени до края на годината

Edna.bg

Вижте как изглежда днес порасналата дъщеря на Мат Лебланк

Edna.bg

Богат уикенд с футбол от Англия, Германия и Франция на живо в Gong.bg

Gong.bg

Машината Халанд - тайните зад феноменалната му форма

Gong.bg

Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода

Nova.bg

Обиди и напрежение в парламента между депутати от „Възраждане” и „ДПС-Ново начало” (ВИДЕО)

Nova.bg