България

Ген. Златан Стойков: Вървим бавно към възстановяване на Студената война

Бившият началник на отбраната критикува липсата на устойчиво финансиране за Българската армия и призова за по-премерена позиция относно инцидентите в Черно море

11 октомври 2026, 21:28
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О безпокоително е, че обстановката на Балканите и в Черно море всеки ден и всеки месец се усложнява, заявява бившият началник на Генералния щаб на Българската армия и бивш началник на отбраната ген. Златан Стойков в предаването „На фокус“.

„В момента вървим бавно към възстановяване на Студената война. Трета световна война дано не допуснат“, коментира той.

Относно инцидентите с дронове в Черно море ген. Стойков бе категоричен, че трябва да се изчакат заключенията на компетентните органи преди да се правят заключения.

„Много лошо впечатление ми направи как веднага започнаха да обвиняват Русия, да обвиняват Украйна, че потъналият кораб е ударен с торпедо, а се оказа, че все още няма веществени доказателства чии са дроновете и само с дронове ли са ударени корабите или и с други средства“, заяви генералът.

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Според него България трябва да гледа в собствения си двор и да поддържа собствените си въоръжени сили, вместо да бърза с политическите обвинения.

„От няколко дни слушам разни наши сънародници, които обвиняват Русия. Ние не сме обвинители. Има си правораздавателни органи, има си Обединените нации, но ние трябва да си видим състоянието на нашата армия и какви задачи можем и какви не можем да изпълняваме“, посочи той.

По думите му състоянието на българската отбрана в момента съответства на финансовите средства, с които тя разполага, тъй като е изгубено ценно време за модернизация още от 1989 г.

Той изрази разочарование от плана за развитие на въоръжените сили, който според него е бил неколкократно преработван и променян, в резултат на което липсва достатъчно финансиране за превъоръжаване със съвременни бойни средства.

Златан Стойков Балкани Черно море Българска армия Студена война Национална сигурност инциденти с дронове
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