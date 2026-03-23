Финансовият министър: Компенсация за тока на бизнеса би била добра мярка

Е нергоизточниците и производителите са основният фактор за по-високите цени на електроенергията, затова компенсации за бизнеса биха били „добра мярка“. Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски в ефира на NOVA.

По думите му средствата за подобна подкрепа няма да идват от данъкоплатците.

„Средствата могат да дойдат от свръхпечалби – от Фонда за сигурност на електроенергийната система. Данъкоплатците няма да вадят от своите джобове“, подчерта той.

По думите му така ще се избегне допълнително натоварване върху бизнеса и ще се задържат цените на електроенергията.

Горивата – ключов фактор за инфлацията

Финансовият министър коментира и цените на горивата, като подчерта, че те зависят основно от международните пазари.

„Към момента цените на дизела са 1,59 евро средно в страната. Бензинът е около 1,43 евро. Ще видим в следващите дни как ще се движат стойностите“, посочи той.

Според него, ако цените се задържат около 1,60 евро за литър, не се очакват сериозни поскъпвания.

„Но ако продължат да растат, ще се увеличат транспортните услуги, а след това и храните“, предупреди Клисурски.

Той изрази надежда, че причината за нестабилността ще отпадне: „Надяваме се първоизточникът на проблема да изчезне – конфликтът в Иран.“

Възможен нов ръст на инфлацията

Според Клисурски поскъпването на горивата може да се отрази пряко на инфлацията.

„Ако се стигне до 1,70 евро за литър гориво, инфлацията на годишна база може да нарасне с половин до един процент. В момента тя е около 4%“, каза той.

Министърът подчерта, че всяка подкрепа трябва да бъде насочена към най-уязвимите групи: „Мярката за подкрепа трябва да бъде таргетирана към най-нуждаещите се.“

Риск от загуба на средства по ПВУ

Клисурски обърна внимание и на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. „Искаме до началото на април да подадем искане за четвърто плащане, което е в размер на 1 милиард евро“, обясни той.

По думите му обаче значителна част от средствата е под риск: „Около 400 милиона евро са застрашени заради Закона за ВиК. Освен това трябва да бъде изпълнена реформа на БЕХ, но на енергийния министър бе забранено да прави промени. Така можем да загубим до 800 милиона евро.“

Окончателното решение ще бъде взето от Европейската комисия след оценка.

Бюджетен дефицит и разходи

Финансовият министър съобщи, че бюджетният дефицит за февруари първоначално е бил около 900 млн. евро, но впоследствие е намален до около 800 млн. евро.

„През втория месец на годината имаше повече разходи, отколкото приходи“, уточни той.

Високи заплати в държавния сектор

Клисурски коментира и темата за възнагражденията в публичния сектор.

„Има високи заплати, но най-вече за ръководни позиции в регулатори – например в КФН, както и в съдебната власт“, заяви той.

Той подчерта, че има ясни правила за формиране на заплатите: „Няма как да има над 3200 евро основна заплата – това е за най-високото ниво в администрацията.“

Като възможна мярка министърът предложи: „Би било добра практика заплатите на директорите в дружествата да се обвързват с най-ниската заплата.“

Обмисля се замразяване на тол таксите

Правителството обсъжда и да не увеличава тол таксите за тежкотоварни превозни средства от 1 април.

„Ефектът ще бъде около 60 милиона евро да останат в бизнеса, вместо да се внесат в бюджета, за да не натоварваме сектора на фона на цените на горивата“, обясни Клисурски.