„Фантастични договори за елементарни дейности“: Румен Радев разкри мащабна схема

Г лавният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания. Това потвърди премиерът Румен Радев по време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред Паметника на Незнайния воин.

„Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа”, заяви Радев, цитиран от NOVA.

Министър-председателят отдаде почит пред паметта на българските воини и милионите жертви, загинали в борбата срещу нацизма. „9 май не е само чест към всички жертви в най-кръвопролитния конфликт на XX в., той е за пример, защото този конфликт отвори пътя за отказ от употребата на сила на Стария континент”, посочи той.

Радев посочи, че в контекста на настоящите военни действия в Украйна и Близкия изток, Европейският съюз има „огромно задължение да спре кръвопролитията“. Според него съюзът трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента Тръмп е спомогнала за предотвратяване на ескалация в сблъсъка между Русия и Украйна.

ДАНС

Относно назначенията в ДАНС Радев обясни, че е удовлетворил предложението на изпълняващия функциите председател за нови заместник-председатели.

„Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало там”, заяви той и изрази надежда скоро да има и титуляр на поста.

Бюджет и съмнителни договори

Премиерът предупреди за сериозен дефицит в държавния бюджет. По думите му министерствата в момента извършват проверки за неразплатени дейности.

„Вече постъпват сигнали за невероятни дейности. Смешни даже, но за тях са платени огромни суми. Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система”, съобщи премиерът. Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Държавната консолидационна компания.

Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.