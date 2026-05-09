България

„Фантастични договори за елементарни дейности“: Румен Радев разкри мащабна схема

Министър-председателят реши съдбата на главния секретар на МВР - Георги Кандев остава на поста. Радев обяви чистка на „олигархичните кръгове“ в ДАНС

9 май 2026, 10:35
Илияна Йотова: Гласът ни в Европа трябва да е силен колкото на останалите 26 страни

Илияна Йотова: Гласът ни в Европа трябва да е силен колкото на останалите 26 страни
Инфлационен рекорд от 7%, но доходите растат по-бързо: Шефът на НСИ разкри защо българите избират лукса

Инфлационен рекорд от 7%, но доходите растат по-бързо: Шефът на НСИ разкри защо българите избират лукса
Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище“

Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище“
Обрат в лошото време: Кога дъждовете спират и слънцето се завръща

Обрат в лошото време: Кога дъждовете спират и слънцето се завръща
Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България
Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“
Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени
Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Г лавният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания. Това потвърди премиерът Румен Радев по време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред Паметника на Незнайния воин.

„Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа”, заяви Радев, цитиран от NOVA.

Министър-председателят отдаде почит пред паметта на българските воини и милионите жертви, загинали в борбата срещу нацизма. „9 май не е само чест към всички жертви в най-кръвопролитния конфликт на XX в., той е за пример, защото този конфликт отвори пътя за отказ от употребата на сила на Стария континент”, посочи той.

9 май през обектива: Как София отбеляза Деня на победата
9 снимки
София 9 май
София 9 май
София 9 май
София 9 май

Радев посочи, че в контекста на настоящите военни действия в Украйна и Близкия изток, Европейският съюз има „огромно задължение да спре кръвопролитията“. Според него съюзът трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента Тръмп е спомогнала за предотвратяване на ескалация в сблъсъка между Русия и Украйна.

ДАНС

Относно назначенията в ДАНС Радев обясни, че е удовлетворил предложението на изпълняващия функциите председател за нови заместник-председатели.

„Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало там”, заяви той и изрази надежда скоро да има и титуляр на поста.

Бюджет и съмнителни договори

Премиерът предупреди за сериозен дефицит в държавния бюджет. По думите му министерствата в момента извършват проверки за неразплатени дейности.

„Вече постъпват сигнали за невероятни дейности. Смешни даже, но за тях са платени огромни суми. Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система”, съобщи премиерът. Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Държавната консолидационна компания.

Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.

Източник: Nova.bg    
МВР Румен Радев Борба с корупцията Купен вот Ден на Европа Война в Украйна ДАНС Държавен бюджет Съмнителни договори Служебно правителство
Последвайте ни
„Фантастични договори за елементарни дейности“: Румен Радев разкри мащабна схема

„Фантастични договори за елементарни дейности“: Румен Радев разкри мащабна схема

„Тези, които са ги виждали, умират“: Смразяващ контакт с НЛО

„Тези, които са ги виждали, умират“: Смразяващ контакт с НЛО

Илияна Йотова: Гласът ни в Европа трябва да е силен колкото на останалите 26 страни

Илияна Йотова: Гласът ни в Европа трябва да е силен колкото на останалите 26 страни

Кошмар в Атлантика: Над 100 души са под карантина на круизен кораб заради вирус

Кошмар в Атлантика: Над 100 души са под карантина на круизен кораб заради вирус

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 4 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джиро Д"Италия

От Бургас до Царевец: Джиро д'Италия превзема Стара планина в исторически етап

България Преди 3 часа

Финалът на етапа във Велико Търново се очаква да бъде след 17:00 ч., а стартът в Бургас от площад „Тройката“ е малко преди 12:00 ч.

Доналд Тръмп

Примирието в Украйна започна: Тръмп е готов на следващ ход в Москва

Свят Преди 3 часа

Доналд Тръмп заяви в петък вечерта, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украйна да продължи повече от три дни. „Бих искал този конфликт да приключи“, добави той

,

Островът фантом: Мистерията на Бермеха и изчезналите 22 милиарда барела петрол

Любопитно Преди 4 часа

През 1997 г. испански изследователски кораб се отправя да потвърди съществуването на острова, но не открива нито следа от него

9 май в Русия: Денят на победата - история, традиции и символи на народната памет

9 май в Русия: Денят на победата - история, традиции и символи на народната памет

Свят Преди 4 часа

Основният празник на страната обединява милиони хора - от парадите на Червения площад до "Безсмъртния полк" по улиците на всеки град

DARA с втора репетиция във Виена и послание към феновете

DARA с втора репетиция във Виена и послание към феновете

Любопитно Преди 12 часа

Като част от изпълнението на DARA с песента “Bangaranga” зрителите ще видят пищни, богати и запомнящи се хореография и сценография, които вплитат вековните ни традиции в кукерството, както и дълбока символика за неспирната борба между доброто и злото

Михаела Доцова: Влизаме в управлението с отбор от изключителни професионалисти

Михаела Доцова: Влизаме в управлението с отбор от изключителни професионалисти

България Преди 12 часа

Доцова изрази очакване новото правителство да действа смело, но и разумно, така че да върне доверието на обществото към държавните институции

Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

Свят Преди 13 часа

Министерството на отбраната на САЩ публикува масив от 162 документа, описващи необясними явления. Сред тях се откроява доклад за „супергорещи“ сфери, които се разделят при висока скорост и маневрират по начин, непосилен за модерната бойна авиация

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Свят Преди 13 часа

В публикация в социалните мрежи Тръмп изрази надежда, че това ще е „началото на края на много дълга, смъртоносна и трудно разрешима война"

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 13 часа

Урсула фон дер Лайен също отправи своите поздрави до новоизбрания български министър-председател

Министерски съвет

Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри

България Преди 14 часа

Поста началник на политическия кабинет на премиера поема Николай Копринков

<p>Бъз Олдрин описва &bdquo;необичайни явления&ldquo; по време на мисията до Луната през 1969 г.</p>

Разсекретените досиета: Бъз Олдрин описва „необичайни явления“ по време на мисията до Луната

Свят Преди 14 часа

Ново разсекретени документи на Пентагона разкриват свидетелства на легендарния астронавт Бъз Олдрин за необясними светлини и обекти по време на историческата мисия „Аполо 11“. Данните хвърлят нова светлина върху десетилетните спекулации за НЛО

БНБ: 92% от левовете вече са изтеглени от обращение

БНБ: 92% от левовете вече са изтеглени от обращение

България Преди 15 часа

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

Свят Преди 15 часа

Според един от източниците морският дрон е бил зареден с експлозиви, въпреки че гръцката армия не потвърждава информацията

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

България Преди 15 часа

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

България Преди 15 часа

Празничният ден ще започне в 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ с велопохода „Обиколка за Европа“

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Свят Преди 16 часа

Стармър заяви, че поема отговорност за “много тежките резултати”, но няма да подаде оставка

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Камила избяга от кралския дрескод: появи се с панталон и изненада модните среди

Edna.bg

Летен Никулден събира имениците: Почитаме свети Николай Чудотворец и пророк Исая на 9 май

Edna.bg

Босът на Локомотив София: Обсъждаме трима българи и чужденец за нов треньор

Gong.bg

Коронясват Левски след 6179 дни

Gong.bg

Надежда Нейнски: Андрей Гюров би бил добра кандидатура за президент

Nova.bg

Облачно с дъжд в Деня на Европа

Nova.bg