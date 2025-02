Европейски комисар заговори за споразумение между Украйна и ЕС за критичните суровини

Е вропейският комисар по индустриалната стратегия Стефан Сежурне, който е изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, спомена за споразумение между Украйна и ЕС за критичните суровини, което по неговите думи ще бъде от взаимна изгода за двете страни. Сежурне заяви това вчера по време на визита в Киев и срещи с представители на украинското правителство, предаде Франс прес.

Френският еврокомисар беше част от екипа, придружавал председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера в Киев. Тя беше там заедно с редица европейски лидери по повод третата годишнина от руската инвазия в Украйна.

❗️🇪🇺 The EU has offered Ukraine its own deal on rare earth materials, said European Commissioner Séjourné.



“Ukraine can supply 21 out of 30 critical materials Europe needs. The added value of our offer—we won’t demand a mutually beneficial agreement,” pic.twitter.com/4C33s7M5kw