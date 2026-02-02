Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

М ъж отвлече жена от автобус в Плевен, като разследването по случая се води от под ръководството на Окръжната прокуратура.

По делото е установено, че около 4 сутринта, на 31 януари, на Автогара - Плевен, от автобус с направление Испания, 34-годишен мъж, използвайки сила и заплахи, принудително е свалил пътничка на 40 години, с която живеел на семейни начала.

Противно на волята ѝ, той я качил в лек автомобил, в който се намирали още двама мъже. Автомобилът е установен и спрян в Кнежа, където пострадалата била освободена, а тримата мъже задържани.

С постановление на прокурор в Окръжна прокуратура, извършилият отвличането е бил задържан за срок до 72 часа, до довеждането му пред съда и Окръжен съд-Плевен е уважил искането на прокуратурата за арест, като е взел спрямо обвиняемия мярка за неотклонение "Задържане под стража".