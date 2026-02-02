България

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

2 февруари 2026, 15:58
Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово
Т ежка катастрофа затвори пътя Варна - Бургас днес. Сигналът е подаден в 14:03 ч. Местопроизшествието е на около 3 километра след село Старо Оряхово в посока Варна, съобщиха от МВР пред NOVA.

Катастрофа между Варна и Бургас, жертва и пострадали

По първоначална информация става въпрос за челен сблъсък е между микробус и лека кола с полска регистрация, като единият от автомобилите е навлязъл в платното за насрещно движение. При удара на място са загинали двама души - шофьорът и пътникът на предната седалка в леката кола. Трети пътник от автомобила е транспортиран към болнично заведение.

Тежка катастрофа на пътя Варна – Бургас взе 4 жертви

Заради катастрофата движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено. Въведен е обходен маршрут, като автомобилите се отклоняват през село Равна гора.

