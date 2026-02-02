България

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Сред заснетите посетители са и редица публични личности

2 февруари 2026, 08:50
Р азраства се скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и сниманите голи клиенти по време на процедури. Записи от второ козметично студио - този път в комплекс „Меден рудник”, са били открити от потърпевши клиенти в сайтове със съдържание за възрастни.  Клиентите на салона са видели камерите в стаите за процедури, но помислили, че са там с цел охрана и да не се допускат кражби. Но видеонаблюдението било е помещения, в които жените се събличали голи.

Сред заснетите посетители в салоните за красота са редица публични личности, непълнолетни момичета и дори бременна жена. А разпространените видеа се оказаха в над 10 платени сайта с порнографско съдържание.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова заяви пред NOVA, че се извършват проверки в спешен порядък на постъпилите множество сигнали от лица, които са се разпознали като жертви на случващото се в салоните и на разпространението на снимки и кадри в интернет. Тя подчерта, че през почивните дни е проведена работна среща съвместно с окръжния прокурор, наблюдаващите прокурори по случая, както и с представители на ОДМВР-Бургас.

„Информацията за втория салон с изтекли кадри получихме през изминалата нощ. Предстои днес да проучим дали има връзка между двете студия и кое е лицето, което генерира кадрите с интимно съдържание”, подчерта Маркова. Тя допълни, че към момента няма задържан по случая.

Прокурорът обясни, че предвиденото от законодателя наказание за разпространение на порнографски материали, е лишаване от свобода до една година или глоба от 1000 до 3000 лева. „При квалифицирани случаи наказанието може да достигне до две години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева. Ако се касае за снимки на лица под 16-годишна възраст, съответно наказателната отговорност е по-голяма”, посочи Маркова.

На част от изтеклите кадри в интернет пространството има и малолетни и непълнолетни момичета. Най-малкото момиче е на 15-години, а последните качени кадри от салоните за лазерна епилация са от януари тази година. Екип на NOVA успя да разговаря с майка на едно от заснетите деца. Тя е учител и отказа коментар, тъй като семейството е в шок и обмислят с адвокати какви действия да предприемат.

Вълна от потърпевши жени потърсиха МВР и прокуратурата, след като откриха свои видеа в повече от десетина платени сайта с порнографско съдържание - докато са голи по време на коезметична процедура. Оказва се, че скитите камери са били две, в две различни помещения на студио за лазерна епилация в центъра на Бургас, за което разказахме преди дни.

„След излъчването на репортажа по NOVA се оказа, че засегнатите лица са стотици. Тези записи, направени в това студио със скрити камери - са разпространени в десетки порно сайтове, а не само в Telegram група, както беше първоначално известно”, обясни адвокат Росен Диев,  защитник на пострадали.

Достъпът до тези сайтове се оказва платен, а в някои дори се иска регистрация на потребител. Клиповете на различни жени са качвани в интернет пространството от 2020 година до ноември миналата година.

„Всичко това води до извода, че дейността, която се е извършвала в салона - на практика се явява като паралелна и прикрита зад законния бизнес по извършване на процедури по епилация. Предполагам, че са гледани тези клипове на най-различни хора десетки или стотици хиляди пъти. И всеки може да си направи елементарната сметка, ако те са заплащани по 30 евро - за какви суми става въпрос от тази незаконна дейност, които са акумулирали виновните лица”, посочват адвокатът.

Сред записаните в салона за епилация са съдийка, прокурор, няколко служители на НАП-Бургас, общински съветник, журналисти, дъщери на областен управител, полицай и публични личности. Няколко от момичетата са на 16 и на 17 години, а след записаните е и бременна жена, която е в шок от видяното.

Командирован екип на Комисията за защита на личните данни вече е съставил акт на салона за красота, а бургаската Районна прокуратура и Районните управления на МВР продължават да получават сигнали от пострадали.

Според юристите предлаганото писмено информирано съгласие на посетителите в салона далеч не е оправдание за незаконно поставените камери за видеонаблюдение в помещенията, където хората са голи.

„Няма нито правна, нито житейска логика да се дава информирано съгласие за заснемане със скрита камера на събличащи се и разголени хора. Това, което се  застъпва като защитна теза в публичното пространство – е абсурдно”, категоричен е Диев.  

Още днес, в първия работен ден от седмицата, десетки жени запазили час за епилация ще потърсят своите пари обратно и ще отложат часовете си за процедури. А салонът продължава да работи.

„Законът за защита на личните данни е другият нормативен акт, който гарантира неприкосновеност на личните данни. Съществува Европейски регламент за защита на личните данни, съществува текст в Конституцията на Република България, съществуват текстове в Наказателния кодекс, чиито нарушаване е въздигнато в престъпление”, припонмя защитникът.  

Разпитите по случая ще продължат и днес.

