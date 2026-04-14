България

Енергийният министър откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

Обновена преди 33 минути / 14 април 2026, 10:12
М инистърът на енергетиката Трайчо Трайков откри във вторник Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХ РАО). Официалната церемония се състоя на площадка „Радиана“ в 11:30 ч., където е изградено съоръжението.

Националното хранилище е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности. Няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, отбелязват от Министерството на енергетиката.

Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци. То ще се запълва в продължение на 60 години. През този период и през следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

Изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е финансирано безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с приблизително 76 млн. евро. Националното финансиране на проекта е в размер на около 34 млн. лв. Хранилището получи разрешение за ползване от ДНСК (Акт 16) през март 2026 г.

На 25 март тази година с решение на Министерския съвет Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО) е определено за „експлоатиращ ядрена инсталация" в Република България по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда. Условие за издаване на разрешение за експлоатация на НХ РАО е наличието на финансова гаранция, покриваща отговорността за ядрена вреда. 

Проектът за изграждане на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци е възложен на ДП РАО с правителствено решение от 2005 г. (Решение на МС № 683/25.07.2005 г.). Във времето този процес условно се разделя на три основни етапа: избор на площадка, проектиране и строителство. След извършени регионални и детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана предпочитана площадка, върху която да се изгради националното хранилище – площадка „Радиана”. На 29 август 2017 г. ДП РАО официално стартира строителството на НХ РАО. Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез Европейската банка за възстановяване и развитие.

Източник: Камелия Цветанова/БТА    
Трайков хранилище радиоактивни отпадъци
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 7 дни
Ексклузивно

Преди 7 дни
Ексклузивно

Преди 7 дни
Ексклузивно

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 2 минути

Свят Преди 9 минути

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg