България

Екшън в София: Рецидивист опита да открадне кола от полицай, с дете вътре

Задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 18 юни 2026, 07:33
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М ъж на 22-годишна възраст беше задържан в центъра на София след поредица от предполагаеми престъпни действия, завършили с опит за отнемане на автомобил, в който се е намирало и малко дете.

"След 17:00 часа вчерашния ден младо момче на възраст около 22 години прави опит за кражба в обект, в който се съхраняват атракциони в Борисовата градина. През това време собственикът е вътре, вижда го. Младежът е с шапка и маска на лицето си. Подгонват го. Той тръгва да бяга. Преследването продължава през цялата Борисова градина. Минават под Цариградско шосе. Продължават по малките улички, като стигат улица "Мизия". Там лицето вижда спря автомобил и се качва на пасажерската седалка. Автомобилът е управляван от жена. Дава ѝ указание да тръгне, но жената виждайки мъж с маска и шапка, просто този момент се вцепенява. През това време собственикът на склада идва и прави опит да го снима. Младежът излиза и изважда щанга тип кози крак от раницата си и се насочва към следващата кола, която е била и след тази на жената. Качва се отново на пасажерското място и казва на шофьора, който е наш служител: карай. През това време на задна седалка е пет-годишното му дете. Колегата, виждайки какво се случва, предприема действия, за да задържи това лице, излиза от автомобила и докато преминава отпред, младежът се мести на неговото място и подкарва колата, като за малко да удари нашия служител. Нашият служител изважда картата си, легитимира се и дава разпореждане да спре. Младежът, предполагам, че се стресва до в този момент, спира и вече след това е задържан. През това време граждани, които са свидетели, подават сигнала телефон 112 и вече идват и нашите колеги, които задържат и транспортират лицето", обясни заместник-началникът на Първо районно управление комисар Стефан Попов.

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

Комисар Попов уточни, че задържаният е добре познат на органите на реда и има над 20 криминални регистрации, свързани основно с кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества.

При задържането у него е са били открити наркотици. От полицията уточняват, че се проверява дали мъжът е бил под въздействието на упойващи вещества по време на инцидента.

От МВР допълват, че разполагат с оперативна информация, според която в рамките на същия ден заподозреният е бил съпричастен и към други криминални прояви. 

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Василена Василева
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