Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете

Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

С офийска районна прокуратура обвини мъж и жена за кражба на пари, парфюми и козметика от магазин на стойност 16 690,60 лв., съобщиха от прокуратурата.

(Във видеото: Как да защитим жилищата си от кражби по време на отпускарския сезон)

Разкриха обир за 220 хил. лв. от „Български пощи“

Според доказателствата на 22 септември те са откраднали от магазин в столичен мол 5633,60 лева, 45 броя парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв. Жената е работила в магазина преди време и е имала достъп до него.

Прокуратурата е задържала двамата обвиняеми за 72 часа и предстои да внесе искане до съда за постоянния им арест.

Жена опита да открадне луканки и пастърми за 700 лв. от магазин в Перник

Мъж на 25 години също е обвинен от Софийската районна прокуратура за два улични грабежа в столицата, извършени на 14 септември и е задържан за до 72 часа, съобщиха вчера от столичната полицията.