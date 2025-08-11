Полицията в София предотврати дръзка кражба на бус със стока

С толичната полиция предотврати кражба на бус със стока. След кратко преследване, на място е задържан и мъжът, шофирал превозното средство, каза на брифинг Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление.

В 10:50 часа е получен сигнал на тел 112 за противозаконно отнемане на бус, зареждащ със стока. Ключовете били на таблото, единият служител е бил в магазина, а другият - в товарния отсек и успява да скочи, когато тръгва бусът. Впоследствие, в рамките на 30 минути, бусът е открит и блокиран от полицията в района преди летище „Васил Левски“.

Задържан за случая е мъж на около 35 години, познат на полицията за подаване на неверни сигнали на спешния телефон, добави Кузманов.

Собственикът на буса и стоката Йордан Марков благодари на полицията за бързата реакция. Той добави, че за пръв път се случва такъв инцидент, според него задържаният има психични проблеми. Стоката е бързооборотна – цигари, алкохол и други. Марков каза, че не допуска някой от служителите му да е свързан с опита за кражба.