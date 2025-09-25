Свят

Олигарх, замесен в банкова измама за 1 млрд. долара, бе екстрадиран от Гърция в Молдова

Преди да избяга от Молдова през 2019 г., той беше лидер на Демократическата партия, част от управляващата коалиция през 2016-2019 г.

25 септември 2025, 12:02
Източник: БТА

М олдовският бизнесмен и бивш политик Владимир Плахотнюк, задържан в Гърция по заповед за арест във връзка с обвинение в кражбата на 1 милиард долара, бе екстрадиран днес в Молдова от Гърция, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. 

Онлайн изданието "NewsMaker.md", излъчващо на живо от летището, показа как хора в тъмни униформи извеждат от кацналия самолет мъж с бяла риза и тъмна шапка, чиито ръце са вързани зад гърба, и го качват в паркиран наблизо автомобил. 

Пристигане на Плахотнюк се случва само няколко дни преди важните парламентарни избори в Молдова, в които управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) вероятно ще се бори да запази мнозинството си на фона на недоволството на избирателите от икономическите трудности и бавния напретък в борбата с корупцията. 

Плахотнюк, смятан за един от най-богатите хора в страната, е един от главните заподозрени в т. нар. кражба на века в Молдова - изчезването през 2014 г. на 1 милиард долара - сума, равняваща се по онова време на 12 процента от брутния вътрешен продукт на бившата съветска република. Плахотнюк отрича да е извършил каквото и да е било престъпление. 

Преди да избяга от Молдова през 2019 г., той беше лидер на Демократическата партия, част от управляващата коалиция през 2016-2019 г., и беше заместник-председател на парламента.  

През 2023 г. Европейския съюз наложи санкции на Плахотнюк и шестима други за действия, които се смята, че са дестабилизирали и подкопали териториалната цялост на Молдова и съседна Украйна. 

Според гръцката полиция 59-годишният Плахотнюк е живял в 22 страни от 2023 г. Полицията го арестува на летището в Атина през юли, след като се качил на самолет за Дубай. Бизнесменът е задържан по заповед на Интерпол, в която се посочва, че той има 16 паспорта, включително от Румъния, Мексико и Русия. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Владимир Плахотнюк Екстрадиция Молдова Кражбата на века 1 милиард долара Гърция Корупция Политически скандал Санкции ЕС Бивш политик
