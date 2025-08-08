Разследват кражба на ток във великотърновско, собственика „копаел” криптовалути

С лучай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа разследват служители на ОДМВР – В. Търново, съобщи NOVA.

Вчера при извършена проверка в сграда на селскостопански двор в с. Балван, собственост на 55-годишен местен жител са установени 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената електроенергия.

Собственикът на имота е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.