Драстичен спад на река Дунав край Лом: Има ли опасност за корабоплаването

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В се още няма сериозни и системни проблеми с корабоплаването, като то върви в нормите при оптимално натоварване и съответното газене. Tова коментира инж. Тони Тодоров, директор на дирекция „Речен надзор“ – Лом. Нивото на река Дунав спада драстично, като водният стоеж по цялото българско поречие вече е под един метър, съобщи NOVA.

Само за последната една седмица в началото на българския участък на реката нивото е спаднало с около 20 сантиметра. Отчита се спад с още 6 сантиметра, а нивото при град Лом спрямо условната нула е 80 сантиметра, обяснява Тодоров.

Въпреки ниските води, движението по реката не е спряло. Изключение правят само случаите на допуснати навигационни грешки. Заседналите кораби не са спазили обозначенията на водния път и някъде са разчитали на стари знания по фарватера, като са се отклонили от официалния път, който е маркиран, разяснява експертът причините за някои инциденти.

Фериботите за момента пътуват нормално и по график. С падане на нивото на реката има вероятност от опасност за тях, но през следващата седмица поне няма да се стигне до спиране на корабоплаването, категоричен е инж. Тодоров.

В целия българо-румънски участък има обособени няколко места, които се считат за рискови. Те са предимно около остров Вардим и остров Белене, но в момента са обозначени безопасни проходи, които осигуряват нормативно заложените дълбочини, допълва директорът на „Речен надзор“ – Лом.

Очакванията са спадът да продължи, тъй като е нормално през лятото нивото на реката да намалява поради по-малкото дъждове и по-слабите вливания в река Дунав. Дори и при тези условия екипите правят всичко възможно, за да осигуряват оптималната дълбочина по фарватера, там, където преминават корабите.

Източник: NOVA    
Корабоплаване Река Дунав Ниско ниво на Дунав Спад на водите Речен надзор Град Лом Навигационни грешки Заседнали кораби Фериботи Рискови участъци
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