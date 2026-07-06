България

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

Сигнали за взривни устройства бяха получени в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 15 минути / 6 юли 2026, 10:11
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Р едица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната в понеделник сутринта, съобщава NOVA. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, общини и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд.

Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност – сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. До момента няма данни за открити взривни устройства, като институциите работят по установяване на източника на заплахите.

  • Бургас: евакуация преди ключово дело

В Бургас сигнал за бомба е подаден в Съдебната палата минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев – обвиняем по случая с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг.

Сградата е била евакуирана, а районът – обезопасен до приключване на проверките. Впоследствие става ясно, че заплашителни имейли са били изпратени и до районни прокуратури в областта, в които се твърди, че взривни устройства има във всички съдебни палати в региона.

  • Разград: сигнали до съд и прокуратура

В Разград също са получени заплахи по електронна поща, изпратени до Окръжния и Районния съд. Районът около Съдебната палата е отцепен, а служители и граждани са евакуирани.

Подобни сигнали са били изпратени и до други институции в страната, като разследващите проверяват връзка между случаите.

  • Плевен, Ловеч и Костинброд

В Плевен Съдебната палата беше временно затворена, след като по електронна поща е получена заплаха за взривно устройство. Сградата е евакуирана до приключване на проверките.

В Ловеч сигнали са получени в няколко институции – Съдебната палата, офис на НАП и общината. И трите обекта са били проверени, а служителите – изведени от сградите.

В Костинброд сигнал е постъпил в Районната прокуратура, като също са предприети мерки за сигурност и евакуация на служителите.

По информация на полицията става дума за серия от идентични заплахи, изпратени до различни институции в страната. Това не е първи подобен случай през последните месеци – през юни и други държавни и образователни институции са получавали анонимни имейли със сходно съдържание, които впоследствие не са се потвърдили.

Работата по установяване на източника на заплахите продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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