Откриха тялото на момиче в Струма, търсят другото дете

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Н америха тялото на едно от децата, които изчезнаха в река Струма, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Тялото е на момиче и е открито на 150 метра от мястото на инцидента край село Пастух, Кюстендилско, уточниха от полицията.

Операцията по издирването на другото дете продължава. Децата са на 8 и 11 г.

Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията пред NOVA. Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов обясни, че двете внучета са започнали да се давят, а бабата и дядото са скочили в опит да ги спасят. Мястото, на което са били на излет, е обособено като къмпинг, а реката е с дълбочина от около 8-10 м.

С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, братовчед на изчезналите. От полицията обясниха, че то не е влизало в реката, а е тръгнало да тича по пътя, за да повика помощ.

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Предполага се, че семейството е било на пикник.

Комисар Светослав Георгиев, директор на РДПБЗН - Кюстендил, потвърди, че бабата, дядото и децата са отишли на пикник, ловили са риба.

"Двете деца са били във водата. Какво се е случило, нямаме представа. Бабата и дядото вероятно са влезли да помогнат. Но това ще се разбере на по-късен етап", поясни той.

Георгиев разказа, че третото дете, което е на около 6-7-годишна възраст, е излязло на шосето и е разказало на преминаващи какво се е случило. Те подали сигнал на телефон 112.

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В издирването на изчезналите две момчета се включиха полицията и доброволци.

На мястото на инцидента бе изпратен и специализиран екип на Столичната община. Екипът включва двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции.