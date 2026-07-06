България

НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години

Одитът ще обхване обществените поръчки, лекарствената политика, медицинските изделия и финансирането на лечението на деца у нас и в чужбина

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 12:20
НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години
Източник: БТА

В ременно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Асен Меджидиев разпореди мащабни вътрешни проверки, които ще обхванат работата на институцията през последните три години. Одитите ще се извършат от звено „Вътрешен одит“ и Инспектората на НЗОК, като ще бъдат анализирани ключови управленски решения, финансови действия и спазването на нормативната уредба.

Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 г. до 30 юни 2026 г., през който начело на Здравната каса последователно са били Станимир Михайлов, проф. Момчил Мавров и доц. Петко Стефановски.

Според информацията от НЗОК ще бъдат разгледани всички управленски актове, решения и действия, имащи отношение към дейността на институцията, както и финансовите аспекти на тяхното изпълнение.

Какво ще проверява НЗОК

Одитът е разделен в няколко основни направления.

Една от проверките ще бъде насочена към дейността на отдел „Обществени поръчки“, като ще се установява дали при възлагането и изпълнението на обществените поръчки са спазвани законовите изисквания и вътрешните правила на институцията.

Ще бъде извършен и подробен анализ на дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“, където ще се проверява съответствието на вътрешните правила с действащото законодателство, както и дали служителите са работили в съответствие с нормативните изисквания.

Предмет на проверка ще бъде и дирекция „Медицински изделия и помощни средства“, където инспекторите ще проследят организацията на работа и спазването на вътрешните процедури.

Особено внимание ще бъде отделено и на процедурите по одобряване и финансиране на лечение на деца до 18-годишна възраст в България и чужбина по реда на Наредба №2 от 2019 г. Проверката ще обхване начина на заявяване, разглеждане, одобряване и изплащане на средствата по тези случаи.

Акцент върху прозрачността

От НЗОК посочват, че започналите проверки са част от политиката на новото ръководство за повишаване на прозрачността, отчетността и доброто управление в институцията.

Решението идва и на фона на засиления обществен интерес към работата на Здравната каса през последните години, включително по теми, свързани с управленски решения на предишните ръководства.

След приключването на одитите ще бъдат изготвени подробни доклади с констатации и препоръки. От НЗОК заявяват, че резултатите ще бъдат публично оповестени при спазване на законовите изисквания и принципите на прозрачност.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Петра Куртева    
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