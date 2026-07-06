НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години

В ременно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Асен Меджидиев разпореди мащабни вътрешни проверки, които ще обхванат работата на институцията през последните три години. Одитите ще се извършат от звено „Вътрешен одит“ и Инспектората на НЗОК, като ще бъдат анализирани ключови управленски решения, финансови действия и спазването на нормативната уредба.
Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 г. до 30 юни 2026 г., през който начело на Здравната каса последователно са били Станимир Михайлов, проф. Момчил Мавров и доц. Петко Стефановски.
Според информацията от НЗОК ще бъдат разгледани всички управленски актове, решения и действия, имащи отношение към дейността на институцията, както и финансовите аспекти на тяхното изпълнение.
Какво ще проверява НЗОК
Одитът е разделен в няколко основни направления.
Една от проверките ще бъде насочена към дейността на отдел „Обществени поръчки“, като ще се установява дали при възлагането и изпълнението на обществените поръчки са спазвани законовите изисквания и вътрешните правила на институцията.
Ще бъде извършен и подробен анализ на дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“, където ще се проверява съответствието на вътрешните правила с действащото законодателство, както и дали служителите са работили в съответствие с нормативните изисквания.
Предмет на проверка ще бъде и дирекция „Медицински изделия и помощни средства“, където инспекторите ще проследят организацията на работа и спазването на вътрешните процедури.
Особено внимание ще бъде отделено и на процедурите по одобряване и финансиране на лечение на деца до 18-годишна възраст в България и чужбина по реда на Наредба №2 от 2019 г. Проверката ще обхване начина на заявяване, разглеждане, одобряване и изплащане на средствата по тези случаи.
Акцент върху прозрачността
От НЗОК посочват, че започналите проверки са част от политиката на новото ръководство за повишаване на прозрачността, отчетността и доброто управление в институцията.
Решението идва и на фона на засиления обществен интерес към работата на Здравната каса през последните години, включително по теми, свързани с управленски решения на предишните ръководства.
След приключването на одитите ще бъдат изготвени подробни доклади с констатации и препоръки. От НЗОК заявяват, че резултатите ще бъдат публично оповестени при спазване на законовите изисквания и принципите на прозрачност.