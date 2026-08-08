България

Дрон в небето над България: Как политическите партии коментираха инцидента

Властите увериха, че районът е обезопасен и няма пострадали хора или нанесени щети по инфраструктурата

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 4 часа / 8 август 2026, 14:16
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Н овината за навлизането на дрон в българското въздушно пространство и взривяването му край границата с Румъния предизвика реакции от политическите сили. Партиите настояха за изясняване на обстоятелствата около инцидента, засилване на контрола по границата и гарантиране на сигурността на страната. Междувременно властите увериха, че районът е обезопасен и няма пострадали хора или нанесени щети по инфраструктурата.

Дрон навлезе във въздушното пространство на България и се взриви

"Сигурността на България не е тема за партийна пропаганда. Инцидентът с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край село Кардам, обаче изисква бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства. Българските граждани трябва да получат ясен отговор какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случаен инцидент или за съзнателно действие срещу територията на държава – член на НАТО".

Това се казва в позиция на ПП ГЕРБ, публикувана в официалния й профил във фейсбук.

"Особено важно е да знаем дали съществува риск от повторение и какви конкретни мерки са предприети, така че България да може своевременно да открива, проследява и неутрализира подобни заплахи. Случилото се още веднъж показва необходимостта от изграждането на обща европейска и съюзническа система за защита срещу дронове по целия Източен фланг – от Балтийско до Черно море, с интегрирано наблюдение, обмен на информация и координирана реакция. В момент на повишени рискове България трябва да действа спокойно, професионално и заедно със своите съюзници. Националната сигурност изисква факти, способности и единство, а не политически спекулации", се казва още в позицията.

"Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор: случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура?".Това заяви в профила си във Facebook депутатът от парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната" (ПП) и член на Комисията по отбрана Радослав Рибарски. 

"Инцидентът е станал на около 1 км от компресорната станция „Кардам“ - стратегически обект от трансграничната газопреносна инфраструктура между България и Румъния", написа Рибарски.

"Засега няма доказателства, че компресорната станция е била цел. Предстои да бъдат установени произходът, траекторията и предназначението на дрона", допълва той в поста си. 

"Днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО". Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Facebook по повод информацията от премиера Румен Радев за нахлуване на дрон в българското въздушно пространство.

"Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване - сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната", посочи Мирчев.

По думите му това не е демонстрация на сила, а по-скоро би било знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле – към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия.

"Отговорът не трябва да бъде страх, а трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона", допълни той.

Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона, коментира Мирчев. Според него е критично важно разследването да установи максимално бързо произхода на дрона. 

"Само преди дни The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на нови оценки на американското разузнаване, че Владимир Путин може да опита да тества решимостта на НАТО чрез ограничени действия срещу държава от Алианса – от кибератака до други форми на ограничена агресия. Дни по-рано Германия стана обект на това, което властите вече определят като хибридна атака от „чужди сили“ - дрон с експлозив и детонатор достигна стратегическото летище Лайпциг/Хале и бе открит до украински транспортни самолети. Федералната прокуратура определи случая като тежко нападение срещу германската транспортна и логистична инфраструктура и възложи разследването на Федералната криминална служба на Германия, а според американска разузнавателна оценка, цитирана днес от Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство", допълни Ивайло Мирчев.

Лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов заяви в пост също във Facebook, че очаква да бъде съобщено какъв е дронът, навлязъл в българското въздушно пространство тази сутрин.

Той отправя няколко въпроса, които според него са неизбежни в създалата се ситуация. „Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно", пише Костадинов.

Според Костадинов случилото не е изненадващо предвид „агресивната политика, която вече поредица български правителства водят". Той обаче пита защо партията му научава от медиите, че е имало такъв съвет.

"Присъствието на парламентарните партии не е задължително, но в този случай е въпрос на държавническо поведение, което на Радев определено липсва", коментира той. 
 
„Политиката на Румен Радев банкрутира, разобличена от лицемерните действия на своите инженери от посолствата и чуждите служби", пише Костадинов.

За инцидента по-рано съобщи премиерът Румен Радев. Изявлението си той направи след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. 

Инцидентът край Кардам идва на фона на зачестили случаи с дронове и нарушения на въздушното пространство в региона. През последните седмици Румъния съобщи за свалени дронове тип „Шахед“, а Полша също постави въпроса за сигурността на въздушното си пространство след свързани с войната в Украйна инциденти. На този фон държавите от НАТО засилват наблюдението на въздушното пространство по източния фланг на Алианса.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Борислава Бибиновска, Лилия Йорданова    
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