Двама загинаха, а жена беше спасена с хеликоптер след катастрофа край Котел

Д вама души – мъж и жена, са загинали при катастрофа по път II-48 в участъка Котел – Тича.
Това съобщи пред БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен Ваня Белева.
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Инцидентът е станал около 13:00 часа днес при 35-и километър на пътя. По първоначални данни загиналите са пътували в единия от автомобилите, а водачът на другия автомобил е в добро здравословно състояние. Неговата спътница е с наранявания и е транспортирана до болница с медицински хеликоптер.
На мястото на произшествието се извършват огледи. Екипи на полицията и други служби работят по случая.
Образувано е досъдебно производство, каза Ваня Белева.
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По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ временно движението по пътя се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.