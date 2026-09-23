Двама загинаха, а жена беше спасена с хеликоптер след катастрофа край Котел

Д вама души – мъж и жена, са загинали при катастрофа по път II-48 в участъка Котел – Тича.

Това съобщи пред БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен Ваня Белева.

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Инцидентът е станал около 13:00 часа днес при 35-и километър на пътя. По първоначални данни загиналите са пътували в единия от автомобилите, а водачът на другия автомобил е в добро здравословно състояние. Неговата спътница е с наранявания и е транспортирана до болница с медицински хеликоптер.

На мястото на произшествието се извършват огледи. Екипи на полицията и други служби работят по случая.

Образувано е досъдебно производство, каза Ваня Белева.

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По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ временно движението по пътя се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.