Радев: Дрон навлезе във въздушното пространство на България и се взриви

Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Случаят е безпрецедентен, такова насилие от непълнолетни не съм виждал

„Справедлива цена“: Нови платформи ще следят за необосновано поскъпване на храните от септември

„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

В 8:10 ч. тази сутрин имаме инцидент – нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, съобщи на брифинг министър-председателят Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Това става в непосредствена близост до бившия Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кардам“ между България и Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод, добави Радев. По думите му дронът е паднал в слънчогледова нива.

„Взети са мерки, районът е отцепен, няма поражения по хора и инфраструктура“, допълни Радев.

Шум от този дрон е регистриран от „Гранична полиция“ в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд – Генерал Тошево, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, като в момента там се намират отряди на „Гранична полиция“, Национална полиция и Министерството на отбраната, които установяват неговия тип, посочи премиерът.

Той подчерта, че в румънското въздушно пространство въпросният дрон не е засечен, нито в българското.

"Нямаме информация и от Комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство в цяла Южна Европа", добави Радев.

По думите му след този инцидент ще се пребазират сили и средства на „Гранична полиция“ за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.

Радев коментира свалените три дрона тип „Шахед“ в Румъния преди две седмици, като увери, че България е реагирала веднага и Министерството на отбраната е усилило способностите за радиолокационно покритие в този регион.

"В началото на следващата седмица ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случая с балистични ракети на територията ѝ, Румъния ще предостави информация за дроновете на нейна територия, а България ще постави въпроса с този дрон, взривен на българска територия", отбеляза премиерът Румен Радев.

На въпрос дали дронът е цивилен или военен Радев отговори, че има снимков материал, но тъй като той е пострадал от взривяването, не може да се каже типът на дрона.

"Това не е дрон играчка, а е по-голям дрон", уточни той.

Попитан дали това е целенасочена атака и дали дронът е пренасял нещо, премиерът посочи, че това не може да бъде установено на този етап. Той допълни, че дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе от разстояние.

Радев обясни, че причината дронът да не бъде засечен във въздушното пространство на България и Румъния е, че тези дронове се засичат трудно поради малкия им размер и когато летят на малка височина, не може да бъде осигурена достатъчна гъстота на радиопокритие. По думите му засега има информация само за един дрон.

„Знаете, че години наред се бави процедурата за доставка на модерни, цифрови триизмерни радари, но Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процеса на тяхната доставка“, каза още премиерът.

Премиерът Румен Радев свика извънреден Съвет по сигурността към Министерския съвет в събота. На заседанието присъстваха ключови министри – на вътрешните, външните работи, на отбраната и на финансите, както и началникът на отбраната, ДАНС, ДАР, ДАТО.

„До 31 юли въздушното ни пространство се охраняваше по традиционната схема със самолетите МиГ-29 и зенитноракетните комплекси. От 9:00 ч. на 31 юли, в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюденията върху въздушното пространство, както и охраната, чрез разполагането на допълнителни сили и средства“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на брифинга в Министерския съвет.

По думите на министър Стоянов охраната на въздушното ни пространство от края на юли е засилена със зенитно-ракетни комплекси, вертолети „Кугър“ и самолети Су-25. Разположени са и допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове, каза още министърът.

Междувременно от Областната администрация в Добрич съобщиха за БТА, че няма поражения и нанесени щети върху критична инфраструктура след инцидента. Областният управител Руслан Томов е на място заедно с началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и експерти от Министерството на отбраната.

От Областната администрация добавиха още, че сигналът е подаден от служители на „Гранична полиция“, които са чули силен гръм и шум. Дронът е паднал в слънчогледова нива и се е взривил.

"Няма нанесени щети върху граничния преход, близката компресорна станция или друга критична инфраструктура. Не са възникнали и пожари, няма данни за пострадали хора".

Военни специалисти извършват оглед на мястото и обследват останките на летателния апарат. На този етап не може да бъде посочено какъв е видът на дрона, като се очаква информация след приключване на експертизата.

Кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров съобщи, че дронът е паднал на българска територия, от страната на газокомпресорна станция.

Обстановката в района е спокойна, а компетентните институции продължават работа по изясняване на случая.

Работата на граничния преход „Кардам“ на българо-румънската граница не е нарушена.